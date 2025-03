Američané dorazili do Moskvy jednat o příměří, Kreml je přehlíží. Putin místo Witkoffa jedná s Lukašenkem

Zatímco Witkoff přijíždí s diplomatickou misí, Kreml jeho snahu chladně odmítá. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov dal jasně najevo , že Moskva na podobná jednání nemá zájem. Navíc Vladimir Putin právě hostí svého blízkého spojence, běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, což naznačuje, že mírové rozhovory rozhodně nejsou na prvním místě ruské agendy.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova by se sice Putin mohl k tématu příměří vyjádřit na tiskové konferenci po setkání s Lukašenkem, ale pouze v případě, že by se ho na to novináři explicitně dotázali. Jak uvádí britská stanice BBC, takový postoj jen potvrzuje, že Kreml v současné době žádné diplomatické průlomy neplánuje.

Ušakov, jehož prohlášení citují ruské agentury RIA a TASS, uvedl jako důvod odmítnutí příměří několik klíčových bodů. Mezi ně patří například to, že "Rusko usiluje o dlouhodobé urovnání konfliktu, které zohlední jeho zájmy a obavy." Návrh příměří je navíc podle něj pouze krátkodobým oddechem pro ukrajinské síly.

„Nikdo nepotřebuje kroky, které pouze předstírají mírové iniciativy,“ prohlásil Ušakov s tím, že otázka vstupu Ukrajiny do NATO nemůže být součástí jednání o urovnání krize. Moskva navíc očekává, že USA budou brát v úvahu její požadavky.

Rusko podle americké stanice CNN již dříve jasně deklarovalo svůj nesouhlas s přítomností pozemních jednotek NATO na Ukrajině. Když byl ve středu americký ministr zahraničí Marco Rubio dotázán na možnost nasazení evropských sil v roli mírových jednotek, reagoval vyhýbavě: „Existuje několik způsobů, jak posílit odstrašující prvky přímo na místě.“

V době, kdy Rubio pronesl tato slova, Kreml potvrdil, že američtí vyjednavači míří do Moskvy, aby se zúčastnili rozhovorů o urovnání konfliktu na Ukrajině. „Skutečně, jednání jsou naplánována a američtí zástupci jsou na cestě,“ uvedl ve čtvrtek na tiskovém brífinku mluvčí Kremlu Peskov. Detaily ohledně složení delegace však odmítl upřesnit: „Podrobnosti sdělíme později.“