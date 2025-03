Putin: Ukrajina chce příměří využít k povolání vojáků a získání zbraní

Putin uvedl, že Rusko „podporuje samotnou myšlenku ukončení konfliktu mírovými prostředky“, zároveň však podle britské stanice BBC zdůraznil , že klíčovým hráčem jsou Spojené státy a že je „třeba jednat s našimi americkými kolegy a partnery“. Připustil také možnost telefonického hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který by mohl přispět k vyjasnění situace.

V souvislosti se situací v Kurské oblasti Putin ujistil, že je „plně pod kontrolou Ruska“. Zmínil, že by pro Ukrajinu mohlo být příměří výhodné, nicméně podle něj existují určité nuance, které je třeba vzít v úvahu. Klíčovou otázkou podle něj zůstává, kdo bude vydávat rozkazy k zastavení bojů a jakou budou mít tyto rozkazy skutečnou váhu.

Zpochybnil také, kdo bude rozhodovat o případném porušení dohody o příměří na délce dvoutisícikilometrové fronty. „Pokud bychom pozastavili nepřátelské akce, co by to znamenalo?“ zeptal se.

Podle ruské agentury TASS prezident Putin obvinil Kyjev z nekalých úmyslů spojených s navrhovaným 30denním příměřím. Zpochybnil, jak Ukrajina hodlá tuto pauzu využít, a nastínil několik možností: „Možná k násilnému povolání dalších vojáků. Možná k získání zbraní. Nebo možná k výcviku nově mobilizovaného personálu,“ vyjmenoval. Zároveň varoval, že ukrajinská vláda by mohla příměří využít k posílení své vojenské kapacity, což podle něj staví celý návrh dohody do jiného světla.

Putin rovněž vyjádřil spokojenost s postupem ruských vojsk v Kurské oblasti, kam ve středu osobně zavítal. Zdůraznil, že situace na linii dotyku mezi ruskými ozbrojenými silami a ukrajinskou armádou se dynamicky vyvíjí ve prospěch Ruska. „Co se týče situace na místě, ta se rychle mění,“ uvedl. „Velitel bojové skupiny Sever a jeho zástupce mi včera podali hlášení: ‚Sudža bude zítra naše.‘ Přesně to se stalo,“ pochvaloval si ruský prezident.

Putinův poradce Jurij Ušakov následně potvrdil , že plánovaná schůzka se zvláštním vyslancem Bílého domu Stevenem Witkoffem proběhne podle plánu. „Jakmile prezident naznačí, že je připraven zahájit jednání, bude Witkoff pozván do Kremlu,“ uvedl Ušakov.

Už dříve během čtvrtka Ušakov uvedl jako důvod odmítnutí příměří několik klíčových bodů. Mezi ně patří například to, že „Rusko usiluje o dlouhodobé urovnání konfliktu, které zohlední jeho zájmy a obavy.“ Návrh příměří je navíc podle něj pouze krátkodobým oddechem pro ukrajinské síly.

„Nikdo nepotřebuje kroky, které pouze předstírají mírové iniciativy,“ prohlásil s tím, že otázka vstupu Ukrajiny do NATO nemůže být součástí jednání o urovnání krize. Moskva navíc očekává, že USA budou brát v úvahu její požadavky.