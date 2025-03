Trump může definitivně pohřbít stíhačky F-35

Jedním z hlavních problémů je podle expertů nejen samotné letadlo, ale především jeho systém sdílení dat. Pokud budou státy pochybovat o spolehlivosti Spojených států jako partnera, mohou začít hledat alternativy. „Většina zemí nyní pravděpodobně připravuje plán B,“ řekl bývalý vysoký představitel obrany. „Doposud jsme věřili F-35, věřili jsme USA, ale co když už nemůžeme?“

Zatímco žádná země okamžitě neukončí provoz F-35, některé státy mohou přehodnotit své objednávky. Například Německo plánuje nákup 35 těchto letounů pro přepravu amerických jaderných zbraní, ale pokud by USA své jaderné hlavice z Německa stáhly, Berlín by mohl zvážit nákup francouzských stíhaček Rafale a spoléhat se na francouzský jaderný odstrašující systém.

Podobně Kanada a Velká Británie by mohly část plánovaných investic přesměrovat do evropských obranných projektů, čímž by postupně snižovaly svou závislost na amerických zbrojních systémech. „Neočekávám, že by poptávka po F-35 v Evropě v tomto prostředí významně rostla,“ uvedl obranný analytik Byron Callan.

Trumpova agresivní zahraniční politika také oživila starou spekulaci, že USA mohou na dálku zablokovat letouny F-35, pokud by chtěly potrestat některého z uživatelů. Americký výrobce Lockheed Martin tuto možnost dlouhodobě popírá, ale fakt, že software a servisní podpora těchto letadel jsou spravovány přes americké cloudové systémy, znamená, že Washington by mohl účinně degradovat flotilu F-35 v jiných zemích pouhým zastavením dodávek náhradních dílů a aktualizací.

Navzdory rostoucím pochybnostem zůstává program F-35 pevně propojen s evropskou výrobní infrastrukturou. Letouny jsou montovány nejen v USA, ale i v Itálii a plánuje se výroba ve Švýcarsku a Finsku. Jakékoli omezení dodávek ze strany USA by proto poškodilo nejen evropské uživatele, ale i americký letecký průmysl.

„Americká letecká výroba je úzce propojena s Evropou a jakýkoli pokus o omezení dodávek by měl negativní dopady i na americké výrobce a budoucí exportní zakázky,“ upozornil analytik Jon Hemler.

V současné době neexistuje žádná přímá alternativa k páté generaci stíhaček F-35, protože evropské projekty nových bojových letounů (Future Combat Air System a Global Combat Air Programme) jsou stále ve fázi vývoje. Pokud by se však evropské země rozhodly pro menší technologickou závislost na USA, mohly by se ve větší míře spoléhat na modernizované čtvrté generace letadel, jako jsou Eurofighter nebo Rafale.

Podle odborníků program F-35 vznikl v době „extrémní důvěry“ mezi USA a jejich spojenci. Pokud se tato důvěra ztratí, může to mít zásadní dopady na budoucnost amerických vojenských exportů do Evropy.