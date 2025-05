KOMENTÁŘ | Ropné velmoci se dohodly. Jak se to projeví na cenách pohonných hmot?

Zvýšení těžby iniciuje Saúdská Arábie, jakýsi neformální lídr celého uskupení, mezi jehož členy se řadí třeba i Rusko. Rijád tak dává sbohem režimu, jejž předtím preferoval po několik let, který spočíval naopak ve škrcení těžby a ve snaze jeho prostřednictvím držet ceny ropy výše. Saúdská Arábie oficiálně uvádí, že se snížením ceny ropy chce vypořádat se členskými zeměmi uskupení, které předchozí limity těžby stejně porušovaly. Jde hlavně o Kazachstán a Irák.

Kazachstán se ovšem už nechal slyšet, že bude dále i po dnešním zvýšení těžit dle vlastních preferencí.

Je i proto možné, že Rijád těžbu navyšuje mnohem spíše proto, aby si naklonit Spojené státy, jejich současná administrativa považuje levné pohonné hmoty na středobod své hospodářské politiky. Prezident Donald Trump, který tradiční těžaře k redukci ceny ropy trvale vyzývá, tento měsíc Saúdskou Arábii navštívil, přičemž s pouštním královstvím uzavřel celou řadu dohod a obchodů. Sama společnost Trump Organization, v jejímž vedení figurují jeho synové, rozvíjí se saúdskoarabskými protějšky developerské projekty na Blízkém východě.

Ve vztahu k cenám pohonných hmot v ČR se tak zvyšuje pravděpodobnost, že nadcházející letní motoristická sezóna by mohla být nejlevnější v historii. Za průměrnou čistou měsíční mzdu by totiž mělo být možné letos o prázdninách pořídit zhruba minimálně 1125 litrů pohonných hmot. To je více než kdykoli v minulosti.

Pro srovnání, například v létě 2019 se za tehdejší průměrnou čistou mzdu dalo pořídit zhruba 798 litrů pohonných hmot. Před deseti lety, v létě 2015, pak přibližně 629 litrů. V létě roku 2005 pak 525 litrů, o deset let dříve, roku 1995, pak 416 litrů a konečně roku 1985 jen nějakých 410 litrů, i když tehdy průměrná cena pohonných hmot (benzínů Super a Speciál a motorové nafty) činila jen 6,20 Kčs za litr.

Nelze vyloučit, že zejména nafta by se toto léto mohla průměrně celorepublikově tankovat za méně než 30 korun za litr. Benzín by mohl zlevnit k úrovni 31 korun za litr.