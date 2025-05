Blíží se konec Jablonce, jak jsme ho doposud znali? Vedení navrhlo Peltovo odvolání

Pro Peltu nebylo vězení na 5,5 roku jediným trestem, který byl nyní potvrzen Vrchním soudem v Praze. Kromě toho ještě musí zaplatit pětimilionovou pokutu. Jestli ale do vězení Pelta skutečně zamíří, to ještě není jasné vzhledem k tomu, že jeho právníci se v případu ještě odvolají k Nejvyššímu soudu, kde budou chtít bojovat i o odklad výkonu trestu.

Bývalý šéf českého fotbalu pak není jediným odsouzeným v tomto případu. Do vězení má totiž jít i bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová, a to pro změnu na šest let.

Není proto divu, že v Jablonci, kde je Pelta dlouholetým majitelem, se začalo ihned spekulovat o jeho budoucnosti v tomto klubu. A jeho vedení se tak proto ve čtvrtek sešlo, aby vyřešilo, co s klubem dál, a zároveň uklidnilo fanoušky. "Chceme fanoušky uklidnit, i když to není situace jednoduchá, neznamená to konec fotbalu v Jablonci či jiné negativní scénáře, které se objevily v médiích. Učinili jsme nutné administrativní změny ve strukturách vedení společnosti. Naše sportovní ambice a cíle se nemění," uvedl k tomu konkrétně jablonecký předseda představenstva Petr Flodrman.

Co se týče oněch sportovních cílů, ty jsou v případě Jablonce dostat se do evropských pohárů poté, co se jim to letos nepodařilo, když až v posledním kole jim postup do 2. předkola Konferenční ligy unikl, jelikož skončil na páté příčce ligové tabulky.

Pokud se jedná o to, čím se bude nyní Miroslav Pelta zabývat ve funkci výkonného ředitele, o tom sám mluvil v pátek v rozhovoru pro CNN Prima News. „Mám za úkol připravit kádr na nadcházející sportovní sezonu pro příští soutěžní ročník,“ potvrdil dřívější informace z jabloneckého vedení.

Známý již šedesátiletý fotbalový šíbr pak popsal, jak se po čtvrtečním rozsudku Vrchního soudu v Praze cítí. „První noc byla v podstatě bezesná. Mohl jsem uvažovat, jak dál. Samozřejmě budeme pracovat na nějakém personálním posílení ve sportovním úseku. Chci ubezpečit jabloneckou veřejnost i naše sponzory, že jsme získali licenci Gold na příští soutěžní ročník, což je ten nejvyšší status a znamená to, že i naše hospodaření vykazuje známky stability,“ pokračoval Pelta.

Ten také připustil, že za účelem ekonomické stability klubu se bude muset rozloučit s jednou až dvěma oporami v mužstvu. „Je samozřejmě možné, že odejde jeden dva hráči ze základního kádru, ale ti by odešli, i kdybych nebyl odsouzen, protože to jsou hráči, kteří dostali nabídky, které jsou složitě odmítnutelné pro klub i pro samotné hráče,“ sdělil Pelta. Podle zákulisních informací by se mělo jednat o Dominika Hollého a Michala Berana, přičemž přinejmenším o toho prvně jmenovaného má zájem Sparta. „Ale samozřejmě to neznamená, že tady dojde k nějakému výprodeji. Od předchozího dne je tady smršť, volají agenti různých hráčů a klubů a v podstatě bychom tady zbyli už jen samí funkcionáři a hráči žádní, ale to se určitě nestane. Chci tímto deklarovat, že hráči jsou pod smlouvami a samozřejmě žádný bazar tady nebude,“ dodal zároveň.

V rámci případu manipulování se sportovními dotacemi Pelta stále věří ve šťastný konec pro něj. Jeho právníci poženou věc ještě k Nejvyššímu soudu, kde budou žádat také o odklad výkonu trestu. Pokud by k němu ale přeci jenom došlo, sám Pelta je na to připravený. „Jsem přizpůsobivý člověk. Pokud skutečně dojde na vězení, věřím, že se s tím poperu,“ řekl k tomu. Ve vazební věznici už byl, a to v roce 2017, kdy ho zatkli a tím tak tato celá kauza odstartovala. „Každý, kdo to zažil, říká, že tento pobyt je výrazně horší než výkon trestu. Bral jsem to tak, že se to dá skousnout,“ dodal funkcionář.

Nyní se klub, který je ještě stále pod jeho kuratelou, chystá na nedělní slávu, během níž si nejenže připomene 80 let od svého založení, ale také se rozloučí se svou legendou Tomášem Hübschmannem.