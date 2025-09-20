Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP

David Holub

20. září 2025 19:37

Miroslav Pelta (foto: David Sedlecký)
Miroslav Pelta (foto: David Sedlecký) Foto: Wikipedia

Již bývalý majitel fotbalového Jablonce a někdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta zná nejpozdější možný termín nástupu do libereckého vězení k výkonu nepodmíněného trestu na pět a půl roku za manipulace se sportovními dotacemi. Nastoupit má podle Městského soudu do 6. října, stejně jako další odsouzená Simona Kratochvílová, bývalá náměstkyně ministerstva školství. Podle posledních informací je však Pelta momentálně hospitalizován v jablonecké nemocnici, kde leží na jednotce intenzivní péče.

Už od 28. května letošního roku je jasné, že někdejší fotbalový boss Miroslav Pelta nastoupí v případu manipulování se sportovními dotacemi do vězení. Právě tehdy totiž zazněl pravomocný verdikt Vrchního soudu. Poté spis tohoto případu zamířil k Městskému soudu, jenž měl za úkol nařídit termín nástupu odsouzených do vězení.

Nyní je tedy rozhodnuto. „Odsouzený Miroslav Pelta byl vyzván k nástupu výkonu trestu nejpozději 6. října 2025, přičemž místem výkonu trestu je Vazební věznice Liberec,“ uvedla pro Novinky.cz zástupkyně mluvčí Městského soudu Kateřina Eliášová.

Taková informace byla předána i další odsouzené v tomto případu Simoně Kratochvílové, kterou čeká šest let za mřížemi. „Výzva z 11. září 2025 byla dosud doručena ale pouze odsouzenému Peltovi,“ uvedla však Eliášová pro Novinky.cz. Proč tomu tak je? Podle Eliášové nelze nyní říct, kdy nejpozději se má hlásit v některé z ženských věznic.

Připomeňme, že jak Pelta, tak Kratochvílová, které policie zatkla v květnu roku 2017, jsou odsouzeni, že nezákonně ovlivňovali vyhovění investičním dotacím ministerstva školství. Soud, který začal v roce 2020, vynesl definitivní rozsudek nad nimi až o zmiňovaném letošním květnu. V rámci soudního jednání pomohly k definitivnímu odsouzení odposlechy z telefonů i bytu, v němž se oba setkávali a na ovlivňování dotací se domlouvali.

Pelta, jemuž se během léta podařilo po dekádách šéfování prodat jeho fotbalový Jablonec podnikateli Jakubu Střeštíkovi – spoluvlastníkovi šéfovi firmy Skayo Capital zabývající se výkupy podílů na na nemovitostech, má šanci na to, že celých pět a půl roku ve vězení nakonec nestráví. Pokud se bude během výkonu trestu příkladně chovat, může p odpykání poloviny trestu dojít k podmíněnému propuštění. Může se tak tedy stát po dvou letech a devíti měsících, tedy zhruba v červenci 2028.

Krátce po oznámení termínu nástupu do vězení přišel server PrahaIN s informací, že se mělo Peltovi přitížit natolik, že musel být odvezen do jablonecké nemocnice. Tuto informaci nakonec potvrdil i Nova sport. „Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování. Příští týden nastupuje k dalším zákrokům do nemocnice, které nejsem oprávněn komentovat,“ uvedl advokát zastupující Miroslava Peltu Bronislav Šerák. Ten také potvrdil, že Pelta má do vězení nastoupit skutečně do 6. října. „Dostal výzvu k nastoupení trestu nejpozději do 6. října, kterou chce dodržet, a nastoupí. O posunutí termínu žádat nebudeme, to by musely nastat nějaké komplikace, které nepředpokládáme,“ dodal.

před 17 minutami

Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí

Miroslav Pelta

Zdroj: Libor Novák

