Bude mít fotbalová Sparta brzy nového trenéra? Spekuluje se o Belgičanu Clementovi

Pro začátek připomeňme, že sparťanský A-tým momentálně připravuje dosavadní kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka, jenž ho prozatímně převzal po Larsu Friisovi. Tento dánský kouč na lavičce letenského klubu musel ukončit své působení v klubu poté, co v závěrečné ligové nadstavbě o titul zažila Sparta výsledkový i výkonnostní kolaps, a poté, co ve finále českého poháru nestačila na Olomouc.

Od začátku sparťanského hledání nového kouče bylo jasné, že i tentokrát se zraky sparťanského vedení budou upírat do zahraničí. V minulých dnech se tak třeba spekulovalo o Baraku Bakharovi. Pak to vypadalo, že by mohl na Letnou zamířit další dánský kouč Bo Svensson. Ten však dostal daleko lepší nabídku z Kolína nad Rýnem, jenž nyní z prvního místa postoupil do první Bundesligy. Stalo se tak i přesto, že už s ním mělo sparťanské vedení navázat kontakt.

Nyní to tedy vypadá, že volba padla na jednapadesátiletého Belgičana Philippa Clementa. Tento rodák z Antverp je bez angažmá od letošního února. Tehdy totiž skončil v tamním Rangers FC, kde působil od roku 2023.

Podle informací podcastu „Vládci Prahy“ by pak měl být jeho asistentem ve Spartě jeho dvorní pobočník Johan Van Rumst, který s ním však nebyl ve zmiňovaném Skotsku.