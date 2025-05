Český fotbal si zvolil nového šéfa. Fouska po čtyřech letech nahrazuje Trunda

Obecně se čekalo, že se v těchto fotbalových volbách bude rozhodovat mezi stávajícím šéfem FAČR Petrem Fouskem a majitelem třetiligového Motorletu Praha a bývalým vrcholným politikem ODS Rudolfem Blažkem.

Volba nového předsedy FAČR musela jít do druhého kola, protože v tom prvním Trunda nedostal potřebnou nadpoloviční většinu v moravské komoře, k níž mu chyběly jen dva hlasy (připomeňme, že tehdy dostal 68 ze 125 hlasů v české komoře a 35 ze 73 hlasů v moravské komoře). Přesto ale v moravské komoře, stejně jako v té české, zvítězil nad Fouskem (a to o pět hlasů) a Blažkem a tak šel dle stanov FAČR do druhého kola sám.

Tam se potvrdilo, jaký má od delegátů silný mandát, když za Čechy obdržel 104 hlasů a za Moravu 58 hlasů. Připomeňme, že volební valné hromady se zúčastnilo celkem 202 delegátů. Mimochodem, i kdyby ve druhém kole získal Trunda jen jeden hlas, stal by se také novým šéfem českého fotbalu, protože ve druhém kole potřebuje kandidát k vítězství získat už jen prostou většinu.

"Volby ukázaly, že fotbal chtěl změnu. Rád bych přispěl k tomu, aby se fotbal spojil. Chci spolupracovat se všemi a být zástupcem všech fotbalových úrovní. Věřím v týmovou spolupráci a jsem si jistý, že společně dokážeme český fotbal posouvat," uvedl po svém zvolení na tiskové konferenci Trunda a pokračoval: "Upřímně vám děkuji za podporu, velmi si toho vážím. Jsem všem plně k dispozici, abych pomáhal a rozvíjel český fotbal napříč českou i moravskou komorou."

Na konečné výsledky prvního kola se čekalo více než hodinu navzdory novému elektronickému sčítání hlasů. "Vše fungovalo. Život nám ale někdy dokáže připravit situace, že právníci musejí bojovat s tím, co sami napsali," vysvětloval předseda volební komise Libor Kleibl, proč k těmto průtahům došlo.

Jakkoli byl David Trunda vnímán jako největší outsider ze všech tří kandidátů, podporovaly ho mimo jiné také Slavia a Plzeň, což nakonec zřejmě rozhodlo. Devětačtyřicetiletý funkcionář nabízel své manažerské zkušenosti z jiných sportovních akcí a organizací jako byly třeba golfové a tenisové akce konající se v Česku, fotbalová Slavia, kde figuroval nějaký čas jako generální manažer, nebo také hokejová Kometa Brno, kde taktéž působil ve vedení.

Naposledy působil jako majitel fotbalové Mladé Boleslavi, kde je majitelem od prosince roku 2021, přičemž se tak tehdy stalo poté, co převzal většinový podíl po Josefu Dufkovi. V mládežnických letech pak jako aktivní hráč provozoval hokej s tím, že se podíval i do Švédska.

Trundu těší získaný silný mandát. Prozradil, co bude s jeho mladoboleslavským klubem

Po svém zvolení se k průběhu valné hromady a voleb vyjádřil samotný Trunda novinářům. Ve svém prvním vystoupení po zvolení dával důraz na to, jak silný mandát obdržel. "Mám radost, že tady teď můžeme sedět a po dlouhých šesti měsících se blížíme do cílové rovinky. Podpory si velmi vážím. Byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem chtěl, aby byl můj mandát silný," nechal se slyšet.

Připomněl, že kromě menších klubů a organizací za ním také stála Slavia s Plzní. "Finální podpora jak Slavie, tak Plzně byla také důležitá, ale stojí za tím celá ta práce, která se odvedla za posledních šest měsíců. Začali jsme v malých klubech, v regionech," nezapomněl dodat.

Ještě ve čtvrtek se pak Trunda setkal s Fouskem, s nímž už stihl probrat předání moci. "Poděkoval jsem mu a řekli jsme si, jaké kroky nás čekají v následujícím týdnu. Proběhla i schůzka s dalšími zodpovědnými lidmi na FAČR. Dnes večer (ve čtvrtek – pozn. redakce) nás čeká ještě první zasedání výkonného výboru," řekl tehdy s tím, že by rád v nejbližší době navštívil jak mužský reprezentační A-tým, tak i reprezentaci hráčů do 221 let a ženský reprezentační A-tým.

Přišla pak samozřejmě otázka na to, co udělá se svým většinovým podílem v mladoboleslavském klubu. "Do 60 dnů dojde k předání klubu do svěřenského fondu. Podrobnosti se včas dozvíte," řekl pouze.

Stejně jako bylo překvapení Trundovo vítězství s tak silným mandátem, bylo neméně překvapením to, s jakým výsledkem odešel z voleb stávající předseda Petr Fousek. Ten totiž od delegátů obdržel nejmenší počet hlasů ze všech tří kandidátů. "Bez ohledu na výsledky voleb jsem přesvědčen o tom, že český fotbal se za ty čtyři roky posunul, že udělal veliký kus práce. Ty úspěchy jsou neoddiskutovatelné, nechť na nich staví naši následovníci. Věřím, že český fotbal bude nějakým způsobem pokračovat ve svém rozvoji," okomentoval výsledek na tiskové konferenci Fousek.

Kromě samotného předsedy se pochopitelně, jak je zvykem každé volební valné hromady, volila celá tzv. “fotbalová vláda“, tedy třináctičlenný výkonný výbor FAČR. Trunda se tak dozvěděl, kdo budou jeho místopředsedové. Za Čechy jím bude bývalý manažer reprezentace Tomáš Pešír, za kterým mimo jiné stály taktéž Slavia s Plzní, za Moravu pak Zdeněk Grygera.

První a druhou ligu pak budou v novém výkonném výboru zastupovat předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, majitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek a taktéž majitel Baníku Ostrava Václav Brabec. V tomto případě je tak o jednoho zástupce dvou tuzemských profesionálních soutěží ve výkonném výboru více než v předešlém volebním období. Oproti tomuto období tentokrát vedle Šádka nově zasednou ve výkonném výboru právě Tvrdík s Brabcem. Svého zástupce tam tak nebude mít pražská Sparta, jelikož její František Čupr ještě před volbou odstoupil. Po sportovní stránce je to tak, dá se říct, další prohra Sparty, tentokrát tedy na poli diplomacie.

Na valné hromadě Fousek zveřejnil svůj plat, mluvilo se i o hospodaření FAČR

Jako o asi nejzajímavější fázi valnéhromady můžeme mluvit o momentu, kdy končící šéf FAČR Petr Fousek ještě před volbou vůbec poprvé během svého mandátu zveřejnil svůj plat. Výše jeho roční odměny dosahovala podle jeho slov 2,2 milionu korun. Za každý měsíc tak Fousek bral 183 000 korun.

Zveřejnit svůj plat se tak rozhodl učinit, když přišla řeč na stav rozvoje fotbalu a činnosti výkonného výboru. "Často se mluví o předsedově odměně, která dělala 2,2 milionu za rok. Myslím, že ti z vás, kteří byli na české komoře a umí počítat, tak částku snadno umí vydělit dvanácti," řekl konkrétně Fousek. Ten byl dříve mnohokrát kritizován za svou netransparentnost, když několikrát odmítal zveřejnit svůj plat.

Fousek také mimo jiné v této pasáži svého vystoupení prozradil, že v loňském roce se mohla FAČR pyšnit ziskem 4,7 milionu korun před zdaněním. Hospodaření tak tedy skončilo v černých číslech, stejně jako tomu bylo tři roky v řadě před tím. Třeba v roce 2023 vykazovala asociace zisk ve výši skoro 11 milionů korun po zdanění.

Asociačnímu hospodaření výrazně pomohlo i nemalé navýšení příjmů od Evropské fotbalové unie UEFA pro kluby a tak ve srovnání s hospodařením starým dva roky se mohla FAČR pochlubit vyššími výnosy a náklady.

Podle Fouska pak měla vyrovnané hospodaření i jejich dceřiná marketingová společnost STES mající na starost zajišťování sponzorských, marketingových a mediálních aktivit. Zároveň má také v držení práva reprezentace a domácího poháru.

Výkonný výbor FAČR pro volební období 2025–2029

Předseda: David Trunda

Místopředseda za Čechy: Tomáš Pešír

Místopředseda za Moravu: Zdeněk Grygera

Předseda řídicí komise za Čechy: Tomáš Kubr

Předseda řídicí komise za Moravu: Pavel Nezval

Členové za kluby první a druhé ligy: Václav Brabec, Adolf Šádek, Jaroslav Tvrdík

Členové za Čechy: Pavel Chán, Tomáš Provazník, Dušan Svoboda

Členové za Moravu: Vladimír Kristýn, Karel Kula