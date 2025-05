Kanadu spalují rozsáhlé lesní požáry. Probíhá největší evakuace, jakou místní pamatují

Premiéři provincií Manitoba a Saskatchewan vyhlásili stav nouze. Podle Kanadského centra pro koordinaci lesních požárů bylo ve čtvrtek na území země aktivních více než 170 požárů, z nichž asi polovina je mimo kontrolu. Národní úroveň připravenosti byla zvýšena na stupeň 5 z 5, což je mimořádně vysoké číslo takto brzy v sezóně – loni na něj došlo až v polovině července.

V provincii Manitoba se evakuace týká přibližně 17 000 obyvatel, včetně města Flin Flon, původních komunit Pimicikamak Cree Nation a Cross Lake. Premiér Wab Kinew prohlásil, že stav nouze bude platit nejméně měsíc a může být prodloužen. „Je to okamžik strachu a nejistoty,“ uvedl a dodal, že evakuace je nejrozsáhlejší za poslední desetiletí.

Zhruba 2 000 obyvatel zůstalo uvězněno ve městě Pukatawagan (známém také jako Mathias Colomb Cree Nation), protože hustý kouř znemožnil leteckou evakuaci. „Je to zoufalé, situace se zhoršuje,“ řekl náčelník Gordie Bear. Obyvatelka Venessa Hart popisuje: „Mám strach, velký strach. Moje úzkost je na maximu.“

V Saskatchewanu byla vyhlášena třicetidenní provinční pohotovost poté, co si ji vyžádali zástupci původních obyvatel kvůli nedostatku prostředků na boj s požáry. Premiér Scott Moe zdůraznil: „Potřebujeme déšť, a to co nejdříve.“

Podle odborníků zhoršuje situaci klimatická změna, která přispívá k větší četnosti a intenzitě požárů. Rok 2023 byl pro Kanadu nejhorší sezónou v historii – shořelo více než 45 milionů akrů. Letos už požáry zničily přes 1,58 milionu akrů, což je o 40 % více než průměr za posledních deset let v tomto období.

Nejvíce zasaženy jsou provincie Saskatchewan a Manitoba, kde shořela většina této rozlohy. Jen v Manitobě od neděle shořelo přes 430 000 akrů, což je čtyřnásobek běžného množství v tomto ročním období. V některých oblastech se požáry šíří mimořádnou rychlostí – v Saskatchewanu hořelo za poslední dva dny 250 000 akrů denně.

Požáry propukly v době, kdy je v oblasti neobvykle horké počasí – teploty jsou až o 15–20 °C vyšší než je běžné, a navíc panuje sucho. Kouřová clona pokryla ve čtvrtek oblast přes půl milionu čtverečních mil – tedy dvakrát větší území než Texas.

Podle meteorologických modelů se kouř rozšíří přes horní Středozápad a oblast Velkých jezer, kde může ovlivnit kvalitu vzduchu ve městech jako Green Bay, Milwaukee, Chicago a Detroit. Ve Wisconsinu, Michiganu i Minnesotě byly vydány výstrahy před znečištěním ovzduší – jemné částice ve vzduchu by mohly být nebezpečné i pro zdravé jedince.

Severní oblast Minnesoty měla v pátek ráno nejhorší kvalitu ovzduší v celých Spojených státech. Národní meteorologická služba uvedla, že střední a spodní vrstvy kouře mohou přetrvávat i o víkendu, zatímco vyšší vrstvy se budou šířit dále na jih přes pláně. Tyto vyšší vrstvy sice neovlivňují dýchání, ale mohou tlumit slunce a vytvářet barevné východy a západy.

Podle předpovědi kanadských meteorologů bude letošní požární sezóna nadprůměrná. Vyšší riziko požárů očekávají i v západní části Spojených států. Lidé v postižených oblastech by se měli připravit na další dny se zhoršenou kvalitou ovzduší a pokračujícími evakuacemi.