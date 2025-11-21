Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život

Skupinu školních dětí a jejich učitelů napadl ve čtvrtek na turistické stezce v provincii Britská Kolumbie medvěd grizzly. Útok si vyžádal jedenáct zraněných, přičemž stav dvou z nich je kritický. Incident se odehrál v odlehlé komunitě Bella Coola, která leží asi 700 km severozápadně od Vancouveru a je historickým územím indiánského kmene Nuxalk Nation.
Mluvčí záchranné služby Brian Twaites potvrdil, že dva lidé utrpěli kritická zranění a další dva jsou zraněni vážně. Zbývající zranění byla ošetřena přímo na místě. Osoby v kritickém stavu byly kvůli špatným povětrnostním podmínkám transportovány z místa vrtulníkem.
Veronica Schooner, matka jednoho z dětí, popsala, že mnoho lidí se snažilo útok zastavit. Největší nápor si však odnesl jeden z mužských učitelů, který byl mezi kriticky zraněnými evakuovanými vrtulníkem. Její desetiletý syn Alvarez byl ve třídě čtvrtého a pátého ročníku a byl tak blízko šelmě, že "dokonce cítil její srst." Řekl, že medvěd sice proběhl těsně kolem něj, ale útočil na někoho jiného.
Schooner dodala, že někteří žáci byli postříkáni medvědím sprejem, když se učitelé snažili šelmu odehnat. Její syn kulhal a měl boty od bláta z útěku do bezpečí. Alvarezovy myšlenky však patřily jeho spolužákům. "Neustále pláče pro své přátele a hned se za ně začal modlit," řekla matka.
Nuxalk Nation, která provozuje nezávislou školu Acwsalcta v Bella Coola, oznámila na sociálních sítích, že škola bude v pátek uzavřena a pro postižené bude zajištěna psychologická pomoc. "Těžko hledáme slova v této velmi obtížné době. Jsme nesmírně vděční našemu týmu a našim studentům," stálo v příspěvku školy.
Kmen Nuxalk Nation varoval, že "agresivní medvěd" je stále na svobodě, a proto policie a úředníci pro ochranu přírody pátrají v oblasti a vyzvali obyvatele. "Policisté jsou ozbrojení. Zůstaňte uvnitř a nevydávejte se na dálnici," vyzvala První národ na sociálních sítích. Bella Coola je izolovaná komunita, která se nachází v údolí řeky Bella Coola, které je známé jako součást Velkého medvědího pralesa (Great Bear Rainforest) a je jednou z oblastí s nejčastějšími útoky medvěda grizzlyho v Britské Kolumbii.
