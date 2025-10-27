Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.
Prezident Trump na síti Truth Social napsal, že Kanada byla "přistižena při činu", když zveřejnila "podvodnou reklamu o Reaganově projevu o clech". Dodal, že kvůli "vážnému zkreslování faktů a nepřátelskému aktu" cla zvyšuje o 10 % nad rámec stávajících sazeb. O den dříve, ve čtvrtek, přitom Trump oznámil, že ukončuje obchodní jednání s Kanadou, což znovu ohrozilo klíčové ekonomické vztahy s druhým největším obchodním partnerem USA. Nové clo je Trumpovým posledním krokem v jeho globální obchodní politice.
Kanadská reklama, kterou zakoupila vláda Ontaria a odvysílala ji na významných amerických televizních stanicích, obsahovala úryvky z Reaganova projevu, ve kterém kritizoval cla. Bývalý prezident v ní říká, že cla poškozují "každého amerického pracovníka a spotřebitele" a "spouštějí zuřivé obchodní války." Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute však uvedl, že reklama zkreslila exprezidentova slova, ačkoli jádrem Reaganova plného pět minut trvajícího projevu, který je zveřejněn na YouTube, byla plná podpora volného a spravedlivého obchodu.
Premiér Ontaria Doug Ford v pátek prohlásil, že mluvil s kanadským premiérem Markem Carneym a že reklamní kampaň v USA bude v pondělí pozastavena, "aby mohla obchodní jednání pokračovat". Reklama ale běžela dál o víkendu během Světové série mezi Los Angeles Dodgers a Torontem Blue Jays. Trump v sobotu reagoval, že reklama měla být stažena "OKAMŽITĚ", ale oni ji nechali běžet, ačkoliv věděli, že se jedná o "PODVOD".
Kanadský ministr pro obchod s USA Dominic LeBlanc vyjádřil naději, že se podaří dosáhnout "konstruktivní diskuse" s USA. Zdůraznil, že Kanada se bude dál soustředit na výsledky, které prospějí pracovníkům a rodinám v obou zemích, a že pokroku se nejlépe dosáhne přímým jednáním s americkou administrativou. Premiér Carney a prezident Trump se oba nacházejí v Malajsii na summitu ASEAN.
Candace Laing, prezidentka Kanadské obchodní komory, uvedla, že cla jsou na jakékoli úrovni daní, která nejdříve dopadá na Ameriku a poté na celou severoamerickou konkurenceschopnost. Vyjádřila naději, že hrozba eskalace bude vyřešena diplomatickou cestou a dalšími jednáními. Kanadě, která je za Čínou a Mexikem jedním z největších obchodních partnerů USA (v loňském roce dovezly USA zboží za 411,9 miliardy dolarů), se daří obzvláště špatně kvůli vysokým sektorovým clům na klíčový vývoz, jako jsou automobily, ocel, hliník, dřevo a energie.
Nezaměstnanost v Kanadě je aktuálně na nejvyšší úrovni za posledních devět let. Cla poškozují i americkou ekonomiku kvůli kanadským bojkotům. Například počet cest Kanaďanů do USA po zemi letos klesl o 31 %, zatímco vývoz amerických lihovin do Kanady se ve druhém čtvrtletí propadl o 85 %. Zboží v souladu s dohodou USMCA (Dohoda USA-Mexiko-Kanada), kterou Trump vyjednal během svého prvního funkčního období, sice většinou vstupuje do USA bez cla, nicméně opakované Trumpovy hrozby nutí mnohé očekávat významné změny v této dohodě při její revizi příští rok.
