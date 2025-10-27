Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla

Libor Novák

27. října 2025 9:42

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.

Prezident Trump na síti Truth Social napsal, že Kanada byla "přistižena při činu", když zveřejnila "podvodnou reklamu o Reaganově projevu o clech". Dodal, že kvůli "vážnému zkreslování faktů a nepřátelskému aktu" cla zvyšuje o 10 % nad rámec stávajících sazeb. O den dříve, ve čtvrtek, přitom Trump oznámil, že ukončuje obchodní jednání s Kanadou, což znovu ohrozilo klíčové ekonomické vztahy s druhým největším obchodním partnerem USA. Nové clo je Trumpovým posledním krokem v jeho globální obchodní politice.

Kanadská reklama, kterou zakoupila vláda Ontaria a odvysílala ji na významných amerických televizních stanicích, obsahovala úryvky z Reaganova projevu, ve kterém kritizoval cla. Bývalý prezident v ní říká, že cla poškozují "každého amerického pracovníka a spotřebitele" a "spouštějí zuřivé obchodní války." Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute však uvedl, že reklama zkreslila exprezidentova slova, ačkoli jádrem Reaganova plného pět minut trvajícího projevu, který je zveřejněn na YouTube, byla plná podpora volného a spravedlivého obchodu.

Premiér Ontaria Doug Ford v pátek prohlásil, že mluvil s kanadským premiérem Markem Carneym a že reklamní kampaň v USA bude v pondělí pozastavena, "aby mohla obchodní jednání pokračovat". Reklama ale běžela dál o víkendu během Světové série mezi Los Angeles Dodgers a Torontem Blue Jays. Trump v sobotu reagoval, že reklama měla být stažena "OKAMŽITĚ", ale oni ji nechali běžet, ačkoliv věděli, že se jedná o "PODVOD".

Kanadský ministr pro obchod s USA Dominic LeBlanc vyjádřil naději, že se podaří dosáhnout "konstruktivní diskuse" s USA. Zdůraznil, že Kanada se bude dál soustředit na výsledky, které prospějí pracovníkům a rodinám v obou zemích, a že pokroku se nejlépe dosáhne přímým jednáním s americkou administrativou. Premiér Carney a prezident Trump se oba nacházejí v Malajsii na summitu ASEAN.

Candace Laing, prezidentka Kanadské obchodní komory, uvedla, že cla jsou na jakékoli úrovni daní, která nejdříve dopadá na Ameriku a poté na celou severoamerickou konkurenceschopnost. Vyjádřila naději, že hrozba eskalace bude vyřešena diplomatickou cestou a dalšími jednáními. Kanadě, která je za Čínou a Mexikem jedním z největších obchodních partnerů USA (v loňském roce dovezly USA zboží za 411,9 miliardy dolarů), se daří obzvláště špatně kvůli vysokým sektorovým clům na klíčový vývoz, jako jsou automobily, ocel, hliník, dřevo a energie.

Nezaměstnanost v Kanadě je aktuálně na nejvyšší úrovni za posledních devět let. Cla poškozují i americkou ekonomiku kvůli kanadským bojkotům. Například počet cest Kanaďanů do USA po zemi letos klesl o 31 %, zatímco vývoz amerických lihovin do Kanady se ve druhém čtvrtletí propadl o 85 %. Zboží v souladu s dohodou USMCA (Dohoda USA-Mexiko-Kanada), kterou Trump vyjednal během svého prvního funkčního období, sice většinou vstupuje do USA bez cla, nicméně opakované Trumpovy hrozby nutí mnohé očekávat významné změny v této dohodě při její revizi příští rok.

před 4 hodinami

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Související

Scott Bessent, ministr financí USA

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) Kanada

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě oficiálně pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení nové vlády. Toto rozhodnutí učinil na základě výsledků nedávných voleb do Poslanecké sněmovny a také s ohledem na dosavadní průběh jednání a postoje parlamentních stran.

před 41 minutami

Kirill Alexandrovič Dmitriev je generálním ředitelem ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu v hodnotě 10 miliard dolarů vytvořeného ruskou vládou za účelem spoluinvestování do ruské ekonomiky.

Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války

Podle vysoce postaveného ruského představitele jsou Ukrajina, Rusko a Spojené státy „docela blízko“ k nalezení dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Toto prohlášení učinil Kirill Dmitriev, Putinův zvláštní prezidentský zástupce pro investice a ekonomickou spolupráci, po středečním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že zmrazení války podél současných frontových linií je „dobrým kompromisem“.

před 2 hodinami

Andrej Babiš Prohlédněte si galerii

Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě, kde ho informoval o pokrocích ve vyjednávání koaliční vlády, kterou má tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Po schůzce Babiš oznámil, že "vše funguje podle plánu". Naznačil, že prezident se pravděpodobně ještě dnes vyjádří k jeho možnému pověření sestavením vlády.

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.

před 4 hodinami

Scott Bessent, ministr financí USA

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

před 6 hodinami

včera

včera

Ilustrační foto

Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky

Tuhle zprávu rozhodně pořadatelé nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které se uskuteční příští rok v únoru, nechtěli slyšet. Jednoho z velkých sportovních svátků se totiž nezúčastní domácí hvězdy alpského lyžování Federica Brignoneová a Marta Bassinová. V obou případech nedovolí závodnicím představit se pod pěti olympijskými kruhy zranění.

včera

včera

včera

včera

včera

EU

EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu

Evropská unie se ráda chlubí svými úspěchy, od jednotného nabíjecího standardu USB-C přes zrušení roamingu až po ochranu osobních údajů. To všechno jsou regulace, které mají skutečný dopad a zjednodušují každodenní život valné většiny Evropanů. Jenže s rostoucí byrokracií se Unie čím dál častěji zabývá maličkostmi, zatímco ve skutečně důležitých otázkách, konkrétně energetice, obraně či bezpečnosti, selhává. A právě tam, kde by měla být rozhodná, působí bezmocně.

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann

Fotbalová asociace ČR rozhodla, že pro zbytek kvalifikace na MS 2026 svěří českou fotbalovou reprezentaci dosavadnímu asistentovi Jaroslavu Köstlovi. Jak známo, po nevýrazných výkonech a výsledcích posledních zápasů a především pak po poslední prohře na Faerských ostrovech (1:2) u mužstva skončil hlavní kouč Ivan Hašek a společně s ním i další z asistentů Jaroslav Veselý. Na Strahově nyní počítají s variantou, že po tomto kvalifikačním cyklu budou chtít přivést do Česka zahraničního trenéra. Mezi možnými kandidáty by mělo být i velké jméno v podobě Němce Jürgena Klinsmanna.

včera

včera

včera

včera

včera

Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti

Ukrajina čelila v noci ze soboty na neděli dalšímu ruskému vzdušnému útoku. Nejméně tři lidé zemřeli, mezi zraněnými jsou i děti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k pokračování tlaku na Moskvu skrz sankce či cla. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy