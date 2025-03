Kreml odmítl možnost vstupu Ukrajiny do NATO

NATO, založené v roce 1949 dvanácti státy, včetně USA, Velké Británie a Francie, vzniklo jako obranná aliance proti expanzi tehdejšího Sovětského svazu. Jeho členové se zavázali, že pokud bude jeden z nich napaden, ostatní jej přijdou bránit.

V roce 2008 NATO oznámilo, že Ukrajina by se mohla stát členem, což však Rusko vždy odmítalo, protože nechce mít vojenskou alianci blíže svým hranicím. Po začátku ruské invaze požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o urychlení přístupového procesu. Dokonce uvedl, že by byl ochoten odstoupit, pokud by to znamenalo zajištění členství pro Ukrajinu.

Bývalý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ale minulý měsíc prohlásil, že Ukrajina se může stát členem „z dlouhodobého hlediska“, avšak nikoli během války.

Kreml mezitím nadále odmítá návrh na dočasné příměří. Ušakov v telefonátu s americkým poradcem pro národní bezpečnost Mikem Waltzem zopakoval, že Rusko považuje příměří pouze za „dočasnou úlevu pro ukrajinskou armádu“.

Ukrajina již s návrhem souhlasila a podle Zelenského je připravena pracovat „co nejrychleji“ se svými partnery na jeho realizaci.