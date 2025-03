Witkoff bude v Kremlu přijat večer. Už nás nenachytají, řekl Lukašenko po schůzce s Putinem

Podle exkluzivních informací zvláštního zpravodaje deníku Kommersant se ruský prezident Putin setká s Witkoffem krátce po jednání s běloruským lídrem Alexandrem Lukašenkem. Witkoff dorazil na moskevské letiště Vnukovo krátce před polednem, jeho cesta do Ruska byla předem oznámená, Kreml se k ní ale nevyjadřoval.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova by se sice Putin mohl k tématu příměří vyjádřit na tiskové konferenci po setkání s Lukašenkem, ale pouze v případě, že by se ho na to novináři explicitně dotázali. Jak uvádí britská stanice BBC, takový postoj jen potvrzuje, že Kreml v současné době žádné diplomatické průlomy neplánuje.

Poradce Kremlu Jurij Ušakov 30denní příměří navržené Ukrajinou a Spojenými státy odmítl a zkritizoval. „Nejedná se o nic jiného než o dočasný oddech pro ukrajinskou armádu a nic víc. Jsme přesvědčeni, že naším cílem je dlouhodobé mírové urovnání. O to usilujeme,“ řekl podle americké stanice CNN.

Kriticky se k americko-ukrajinskému návrhu postavil také běloruský vůdce Lukašenko. „Ne, už nás nenachytají, a Rusko tím spíše. Pořád jsou tu nějaké triky, finty, buď klamou, nebo něco jiného. No, je na čase, abychom použili vlastní hlavu,“ popsal po schůzi s Putinem podle agentury TASS .

„Kromě třicetidenního příměří je zde mnoho dalších záležitostí, které by se měly posoudit jako celek a mělo by být přijato příslušné rozhodnutí. Ale není to trik, nebude to trik. Nebude, protože my víme, co potřebujeme, oni vědí, co chceme, takže to nebude trik,“ podotkl Lukašenko.