Odmítnutí příměří Starmera nepřekvapilo: Je jasné, o co Putinovi jde

V rozhovoru pro podcast The News Agents Starmer uvedl: „Musíme se soustředit na trvalý a bezpečný mír na Ukrajině, což je to, co si všichni přejeme. Není pro mě úplně překvapivé, že Rusko zaujalo tento postoj. Dávalo to jasně najevo opakovaně.“

Podle Starmera se v úterý podařilo dosáhnout jistého pokroku, který podle něj nyní staví Rusko pod tlak: „Rusko je agresorem. Je to země, která v minulosti nedodržela dřívější dohody a ujednání. Víme, že Putin má ambice, které ani neskrývá.“

Starmer zdůraznil, že je nutné spolupracovat se spojenci na dalším postupu: „Teď musíme pracovat s našimi spojenci, s USA, s Ukrajinou. V sobotu mám setkání s několika lídry, kde budeme hledat další cesty, jak postupovat vpřed. Musíme zajistit trvalý mír, který bude respektovat suverenitu a bezpečnost Ukrajiny.“

Britský premiér také upozornil na to, že Kreml se staví proti návrhům na poskytnutí dodatečných bezpečnostních záruk Ukrajině.

„Putin říká – a už to řekl i dříve – že nechce bezpečnostní záruky související s dohodou. To o něčem vypovídá. Pokud by neměl v úmyslu ji porušit, neměl by s takovými zárukami problém. A víme, že v minulosti dohodu porušil.“

Podle Starmera právě ruský odpor vůči těmto zárukám posiluje jeho přesvědčení, že bez nich Putin dohodu v budoucnu znovu poruší.