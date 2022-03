Německo by se podle Habecka mohlo ještě letos zbavit závislosti na ruském uhlí i ropě

— Autor: ČTK

Německo se do podzimu může zbavit závislosti na ruském uhlí a do konce roku možná na ruské ropě, do poloviny roku 2024 pak může být země nezávislá i na ruském plynu. Dnes to oznámil německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck.