Německý kancléř Olaf Scholz příští pondělí navštíví Prahu

"Bližší podrobnosti o cestě budou zveřejněny později," uvedl tiskový odbor spolkové vlády. Očekává se nicméně, že tématy jednání budou ruská invaze na Ukrajinu a dopady války na Evropskou unii včetně energetické bezpečnosti před nadcházející zimou. Evropské unii v tomto pololetí Česká republika předsedá.

Fiala navštívil Scholze v Berlíně 5. května, kdy jejich rozhovoru rovněž dominovala mezinárodní situace po ruské agresi. Scholz tehdy oznámil, že Německo pomůže Česku nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytne Ukrajině čelící ruské invazi. Konkrétně česká armáda získá od Německa darem 15 tanků Leopard 2A4, dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ chce Česko koupit.

Do Prahy se Scholz vydá rok poté, co Česko na tři dny navštívil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Prezident se tehdy na cestu vydal vlakem, aby ukázal blízkost obou metropolí. Scholz do Prahy za týden poletí.