Norsko zachová omezení v cestování až do 20. srpna

Norsko hledá cestu, jak oživit ekonomickou aktivitu a zároveň předejít nové vlně koronavirové epidemie. Svým občanům skandinávská země nedoporučuje cestovat do zahraničí v jiných než nezbytných případech. Po návratu ze zahraničí lidé musí do desetidenní karantény a většina cizinců se do země vůbec nedostane, pokud tam nebydlí nebo nepracuje.

"Nechceme to (omezení) držet déle, než musíme, a zároveň chceme poskytnout lidem i cestovnímu ruchu v této zemi co nejvíce předvídatelnosti," řekla Solbergová na dnešní tiskové konferenci. "Radím, abyste si naplánovali dovolenou v Norsku," dodala konzervativní politička.

Podle agentury Reuters by však severské země - Norsko, Dánsko, Švédsko a Finsko - mohly do poloviny června uvolnit restrikce v cestování mezi sebou. Do 20. července by pak Norsko mohlo umožnit cesty z dalších vybraných evropských států.

Mezi severskými zeměmi se však vymyká Švédsko, které s Norskem sdílí 1630 kilometrů hranice. Na rozdíl od většiny ostatních evropských zemí nezavedlo přísná omezení, ale spíše jen doporučení, jak se chovat v zájmu přibrzdění epidemie. Desetimilionové Švédsko tak eviduje už více než 3600 obětí covidu-19, zatímco Norsko, které má zhruba 5,4 milionu obyvatel, jich má 232. I tak je ale úmrtnost v souvislosti s koronavirem ve Švédsku menší než v řadě velkých evropských zemích.

"Máme jasnou ambici udělat to (uvolnit cestování) mezi severskými státy do 15. června, ale musíme posoudit epidemiologickou situaci v jednotlivých zemích," řekla televizi NRK norská ministryně zahraničí Ine Eriksenová Söreideová.

Cizinci pracující v Norsku v sektorech považovaných za zásadní, jako je zemědělství, rybolov nebo ropný průmysl, jsou do země pouštěni i nyní, ale po příjezdu musí do desetidenní karantény.