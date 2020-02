Opatření proti koronaviru: Slovensko začne na hranicích kontrolovat auta

Pellegrini upozornil, aby se lidé připravili na to, že u hraničních přechodů hlavně směrem z Rakouska se mohou tvořit kolony. "Půjde o kontrolu všech vozidel, která vjíždějí na území Slovenska," řekl slovenský premiér. "Doprava bude výrazně zpomalená, aby se celník mohl zeptat, zda má někdo zdravotní problémy," dodal. Na slovenských letištích bude všem cestujícím, kteří do země přicestují, měřena teplota.

Slovenská vláda kvůli koronaviru zřizuje krizový štáb, který povede ministryně vnitra Denisa Saková. Ministerstvo zahraničí možná omezí vydávání víz slovenskými ambasádami pro lidi ze zemí, kde byl potvrzen koronavirus. Úřady také připravují televizní a rozhlasovou informační kampaň o nákaze.

Bratislava vyčlenila pro správu státních hmotných rezerv dva miliony eur (50,6 milionu korun) na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků. Nemocnice na pětimilionovém Slovensku podle premiéra mohou vyčlenit 7700 lůžek ke zvládnutí případné epidemie většího rozsahu. Ministerstvo obrany zase připravilo projekt vytvoření izolovaného městečka s kapacitou 2500 pacientů ve vojenském výcvikovém prostoru na středním Slovensku.

Slovenské úřady doposud žádný případ nákazy koronavirem nezaznamenaly, v sousedním Rakousku jsou infikovaní tři lidé.

Slovenská pošta přestala přijímat k doručení zásilky do vybraných regionů Itálie, a to kvůli šíření koronaviru v této zemi. Učinila tak po oznámení italské pošty, že do některých oblastí nelze doručit žádnou poštu. V platnosti zůstává také starší opatření, na jehož základě Slovenská pošta rovněž kvůli koronaviru nepřijímá zásilky s adresátem v Číně a v autonomních oblastech Hongkong a Macao.