Papežova cesta do střední Evropy je první od operace střev. Otestuje jeho zdraví

Hlava katolické církve stráví v Budapešti jen sedm hodin, než se v neděli odpoledne přesune na třídenní turné po sousedním Slovensku. Krkolomný itinerář napovídá, že papež nechtěl dát Orbánovi možnost se s ním vyfotit a potřásat si rukou, jak tomu je při pořádných státních návštěvvách.

Organizátoři papežovy cesty zdůraznili, že František Maďarsko neignoruje a poznamenali, že maďarská církev a stát ho pozvali jen na nedělní zakončení mezinárodní konference o eucharistii. Ale poeslství je jasné a papež je navíc minulý týden v rozhovoru se stanicí COPE zdůraznil, když uvedl, že ani neví, zda se s Orbánem v Budapešti setká. Vatikánští představitelé uvedli, že se s ním samozřejmě setká na plánované schůzce.

"Je zcela jasné, že 30 minut, které má papež František ve svém programu na setkání s hlavou státu, hlavou vlády a biskupem, je velmi, velmi krátká doba," řekl Botond Feledy z maďarského jezuitského Institutu sociální reflexe. "To ukazuje, že skutečně nepřijíždí na politickou návštěvu, ale aby odsloužil mši na kongresu poté, co se při protokolárním setkání pozdraví s maďarskými politiky," uvedl Feledy.

Papež František dlouhodobě vyjadřuje solidaritu s migranty a uprchlíky. Jednou z cesty do uprchlického tábora v Řecku přivedl domů tucet syrských muslimských uprchlíků. Opakovaně také kritizuje to, co označuje jako "nacionální populismus", který prosazují země jako Maďarsko, píše AP.

Naopak premiér Orbán je znám svými tvrdými postoji proti migraci a svou vládu mnohdy popisuje jako obránce "křesťanské civilizace" v Evropě. V roce 2015 odmítl přijmout migranty z Afriky a Blízkého východu a na jižní hranici země nechal vystavět plot, který má zastavit příliv žadatelů o azyl.

Papežova cesta bude pod drobnohledem nejen kvůli politice, ale také kvůli Františkovu zdraví. Papež, kterému je 84 let, v červenci podstoupil operaci tlustého střeva a strávil po ní deset dní v nemocnici. Sice o sobě prohlašuje, že vede "naprosto normální život", ale stále užívá léky a nemůže dlouho stát.

Papežské cesty jsou za běžných okolností vysilující, zahrnují četná setkání, přesuny a zdlouhavé liturgické mše, vše nepřetržitě v přímém přenosu za přítomnosti kamer. Po své poslední březnové cestě do Iráku papež připustil, že možná bude muset s ohledem na svůj věk a únavu zpomalit.

Program cesty do Maďarska a na Slovensku ale nevykazuje žádné známky zvolnění. František za čtyři dny přednese 12 projevů, jeho program začíná v šest hodin ráno. Vatikánskou delegaci doprovází osobní lékař a zdravotní sestry, což je podle mluvčího Vatikánu "jen běžná opatrnost".

Na katolickém Slovensku se papež sejde i s mládeží, Romy, zástupci občanské společnosti či politiky a bude sloužit mši. U památníku holokaustu v centru Bratislavy se setká se zástupci židovské komunity.