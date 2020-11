Po atentátu ve Vídni bylo zadrženo 14 osob, útočník byl asi sám

Podle něj nic neukazuje na to, že by se na útoku kromě střelce podílel někdo jiný. Ministr však zdůraznil, že je třeba to ještě vyloučit. Dříve Nehammer uváděl, že nejméně jeden další podezřelý je na útěku. Nejvyšší stupeň varování ve Vídni stále platí.

Nehammer potvrdil, že při večerní střelbě byli vedle útočníka zabiti čtyři další lidé a 22 osob bylo zraněno. Útočník byl při zásahu zneškodněn během devíti minut.

Stav postřeleného policisty, který byl při zásahu proti útočníkovi vážně zraněn, je po operaci stabilní. Podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga jsou tři lidé po pondělních událostech v nemocnicích v kritickém stavu.

Ministr Nehammer potvrdil, že útočníkem byl 20letý rakouský občan, který byl už dříve odsouzen na 22 let za pokus o začlenění do teroristické organizace, ale byl předčasně propuštěn. Útočník se podle Nehammera až donedávna účastnil deradikalizačního programu, ale jen předstíral, že se integruje.

Mladík byl podle Nehammera držitelem rakouského a severomakedonského pasu. Rakouské občanství mu chtěly vídeňské úřady odebrat, ale bylo patrně málo důkazů potvrzujících jeho aktivní radikální činnost, naznačil Nehammer.

Rakouská policie podle televize ORF zadržela jednoho muže také v Linci. Muže označovaného za islamistu vyvedli z domu v poutech těžkooděnci, uvedla ORF. Podle ní ale není jasné, zda zadržení souvisí s pondělním útokem.