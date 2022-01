Podle počtu nakažených koronavirem za sedm dní je v EU nejhorší situace na Kypru

Až čtvrté je Dánsko, které bylo před týdnem v této statistice nejhorší. Česká republika má k 6. lednu 380 případů za sedm dní na 100.000 obyvatel a je nyní v rámci unie šestou nejméně zasaženou zemí či 22. v pořadí, před týdnem byla 11. nejméně zasaženou zemí EU.

Celosvětově vykazuje nejvyšší týdenní incidenci Kypr, který přeskočil za týden Andorru. Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má v EU Polsko (přes 76 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní), druhé je Bulharsko (70) a třetí Chorvatsko (66 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní). ČR je s asi 36 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní osmou nejvíce postiženou zemí v EU, před týdnem byla čtvrtou nejpostiženější.