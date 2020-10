Polská vláda se chystá zničit zbytky demokracie v zemi, zní z Washingtonu

Maďarský vzorec

Situace okolo polských médií se může změnit, obává se americký server. Poukazuje, že po těsné výhře svého kandidáta v červencových prezidentských volbách vládnoucí strana Právo a spravedlnost ohlašuje záměr "opětovně popolštit" a "dekoncentrovat" nevládní média.

Washingtonský deník to vnímá jako snahu změnit je v hlásnou troubu oficiálních názorů. Odkazuje přitom na skutečnost, že vysocí polští představitelé minulý týden potvrdili zprávy o tom, že polská státní petrochemická společnost jedná o nákupu 20 ze 24 regionálních novin v zemi, které momentálně vlastní německá vydavatelská skupina.

"To je vzorec v Maďarsku, kde nezávislá žurnalistika není eliminována tvrdou cenzurou, ale skrze nákup titulů vládou či jí nakloněnými podnikateli," píše prestižní server. Dodává, že těm, kteří nechtějí noviny prodat, vůdce polské strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński vzkazuje, že vláda může protlačit dva zákony, kterými dlouho vyhrožuje.

První z těchto zákonů by omezil zahraniční vlastnictví polských médií, zatímco druhý by přikazoval rozdělení mediálních společností, které vlastní více titulů, vysvětluje Washington Post. "Média v Polsku by měla být polská," cituje Kaczyńského, kterého označuje za nacionalistického populistu brojícího proti přistěhovalcům a právům homosexuálů.

Jasným cílem jsou podle vlivného deníku ty noviny, časopisy a televizní kanály, které plně či z části vlastní německé a americký firmy. Tažení polské vlády pak může zdevastovat to, co zbývá z polské demokracie, kterou již výrazně oslabilo ovládnutí justice stranou Právo a spravedlnost, obává se editorial.

Bojovný Kaczyński

Nejoblíbenější a nejvíce respektovaný deník v Polsku představuje Gazeta Wyborcza, která je součástí konglomerátu provozujícího také rozhlasové stanice a vydavatelství, nastiňuje prestižní server. Dodává, že tento konglomerát z části vlastní dvě americké firmy.

Také nejvlivnější televizní stanici TVN, kterou Právo a spravedlnost již přeměnilo ve státní kanál a propagandistickou hlásnou troubu, vlastní americká společnost Discovery, upozorňuje Washington Post. Doplňuje, že polská vláda již nyní škodí listu Gazeta Wyborcza tím, že brání státním firmám, aby na jejích stránkách inzerovaly.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Média s americkými konexemi mohou mít jistou ochranu - Kaczyńského vláda se stylizuje jako proamerická," pokračuje renomovaný deník. Kvituje proto počínání americké velvyslankyně ve Varšavě Georgette Mosbacherové, která se proti vládním záměrům otevřeně postavila a na své twitterovém účtu napsala, že nucená fragmentace polských médií omezí svobodu projevu, protože přežijí pouze státní a malé tituly.

Tlak na německými společnostmi vlastněná polská média by mohl přitáhnout pozornost Berlína a Bruselu, naznačuje americký server. Připomíná, že to vše za situace, kdy se vede v Evropské unii debata o tom, zda spojit čerpání prostředků z balíčku na záchranu ekonomik zasažených koronavirovou pandemií a dlouhodobého evropského rozpočetu s dodržováním principů právního státu.

Kaczyński zní ale bojovně naladěn a hrozí, že Polsko bude raději evropský rozpočet vetovat, než aby dodržovalo demokratické standardy, varuje vlivný deník. Odkazuje na slova bývalého předsedy Evropské rady a někdejšího polského premiéra Donalda Tuska, že Kaczyński je připraven blokovat evropskou pomoc Polsku, jen aby mohl beztrestně podrývat vládu práva.

Washington Post závěrem nabádá americké činitele, aby z případných pokračujících Kaczyńského útoků na svobodná média vyvodili patřičné důsledky pro polskou vládu.