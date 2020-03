Polsko uzavírá cizincům hranice od neděle

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polsko od neděle zakáže cizincům vstup do země. Všichni Poláci vracející se do vlasti půjdou do dvoutýdenní domácí karantény, oznámil dnes premiér Mateusz Morawiecki podle televize TVN 24. Vláda se podle premiéra rozhodla zavést "stav epidemiologického ohrožení". To jí umožňuje nařídit dodatečná omezení, která jsou nezbytná proti dalšímu šíření koronaviru.