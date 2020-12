Portugalsko o Vánocích zmírní opatření proti koronaviru

Premiér Antonio Costa uvedl, že restrikce na vnitrostátní cestování nebudou platit od 23. do 26. prosince. Upozornil nicméně, že na Silvestra bude opět zakázán pohyb mezi regiony.

Podle premiéra budou 31. prosince povolena venkovní shromáždění maximálně o šesti lidech a dvě hodiny po půlnoci již budou všichni muset být zpátky ve svých domovech, napsala agentura Reuters.

V pátek portugalský parlament schválil prodloužení nouzového stavu o 15 dnů do 23. prosince na základě prezidentského dekretu, který předpokládá, že nouzový stav bude následně znovu prodloužen. Podle Reuters by tak měl trvat minimálně do 7. ledna.