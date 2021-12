Rakousko eviduje 59 případů výskytu koronavirové varianty omikron

Z 59 potvrzených případů nové a nakažlivější varianty omikron jich 49 odhalily PCR testy, dalších deset sekvenování. Jenom ve Vídni bylo potvrzeno šest případů.

Varianta omikron, která byla v listopadu odhalena na jihu Afriky, vyvolává znepokojení po celém světě, neboť je podle všeho ještě nakažlivější než dosud převládající varianta delta. "Data dokládají, že omikron je skutečně nakažlivější než delta," konstatoval dnes rakouský ministr zdravotnictví. Podle něj však dosud není jasné, zda nová varianta vyvolává těžší, nebo lehčí průběh nemoci.

Příznivou zprávu dnes s odkazem na údaje z Británie přinesl molekulární biolog Andreas Bergthaler. Poukázal na to, že trojnásobně očkovaní nebo uzdravení po dvou dávkách vakcíny jsou poměrně dobře chráněni proti infekci omikronem. Samotné dvě dávky však před infekčnější variantou téměř nechrání.

"Zajistěte si prosím před vánočními svátky svou posilující dávku," vyzval dnes Rakušany Mückstein s tím, že to chrání i zdravotnický personál. Kromě toho jsou podle ministra nadále účinná dosavadní pravidla mytí rukou, udržování vzdáleností a nošení roušky.

Mückstein dnes rovněž oznámil, že národní očkovací grémium by mělo ve středu doporučit posilující dávku i pro děti od 12 let. Dosud byla posilující dávka určena lidem starším 18 let a ve Vídni od 16 let.

V devítimilionovém Rakousku testy koronavirovou nákazu za poslední den odhalily u 2859 lidí. Úmrtí nakažených přibylo 64. Dohromady tak dosud testy v alpské republice ukázaly pozitivní výsledek ve 1,235.063 případech. V souvislosti s infekcí zemřelo dohromady 13.282 obyvatel Rakouska a 1,160.198 se jich uzdravilo.