Rakousko i Švýcarsko hlásí nejvyšší denní nárůsty nakažených

Ve Švýcarsku se dosud potvrdilo 192.376 nákaz koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně. Švýcarsko, které má asi 8,5 milionu obyvatel a které vede společné statistiky s malým Lichtenštejnskem (asi 39.000 obyvatel), eviduje k dnešnímu dni 2275 úmrtí spojených s covidem-19. V tamních nemocnicích je nyní 3222 pacientů s touto nemocí, což je o skoro o polovinu více než minulý týden.

Za poslední den provedli ve Švýcarsku 36.369 testů na koronavirus, celkem už jich tato alpská země udělala 2,08 milionu. Oproti předchozím týdnu vzrostl počet testů o 17 procent. Pozitivních je nyní asi 27 procent z provedených testů.

V Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, se dosud potvrdilo 125.099 nákaz koronavirem, z toho 1227 pacientů v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo. Nakažených je nyní v Rakousku 46.149 lidí, z toho je 2584 pacientů je v nemocnici. Z hospitalizovaných je 383 na jednotkách intenzivní péče.

V Rakousku platí od úterka přísnější koronavirová opatření, včetně nočního zákazu vycházení od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní. Výjimkou jsou cesty do práce, venčení psa či péče o příbuzné. Restaurace smí fungovat jen přes výdajová okénka či roznáškovou službu a pouze do osmi večer. Zavřely se muzea, divadla či bazény a v hotelech se smí ubytovat jen ti, kteří cestují za prací. Zakázány jsou veřejné akce kromě profesionálního sportu a soukromě setkávat se smí najednou jen dvě rodiny.

Také Švýcarsko zpřísnilo v posledním týdnu opatření proti šíření nákazy. Od pondělka jsou tam povinné roušky i venku, v kancelářích s více lidmi či na druhém stupni základních škol, pokud nelze dodržovat bezpečný odstup. Platí zákaz prezenční výuky na středních školách, sport a kulturní aktivity jsou omezeny na 15 účastníků a bary a restaurace musí zavírat ve 23:00.

Další opatření přijímají jednotlivé švýcarské kantony. Ode dneška se tak například v kantonu Neuchâtel zavřely bary a restaurace i muzea a nesmí se konat bohoslužby. Kanton Ženeva od pondělka zavedl noční zákaz vycházení od 19 hodin, uzavřel bary, restaurace i obchody s výjimkou základního zboží; školy ponechal otevřené.