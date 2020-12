Rakouští politici v čele s Kurzem vyzývají k účasti na hromadných testech

Plošné testování po vzoru Slovenska začalo v Rakousku v pátek. Kromě hlavního města začaly jako první testovat i západní spolkové země Tyrolsko a Vorarlbersko. V nich už akce skončila a podle agentury APA se nechala dobrovolně otestovat asi třetina místních obyvatel. Ve Vídni se lze nechat zdarma otestovat až do neděle. Ve zbývajících spolkových zemích se začne testovat v následujících dnech.

Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober dnes na tiskové konferenci Rakušany vyzval, aby se plošného testování zúčastnili. Přísná karanténní opatření, která v Rakousku platila od 17. listopadu do pondělí, sice podle něj zabrala, počty nových případů nákazy koronavirem jsou ale nadále "extrémně vysoké".

Podle Anschobera se dosud plošných testů zúčastnilo 566.000 lidí. Vídeň, Tyrolsko a Vorarlbersko mají přitom dohromady přes tři miliony obyvatel. Navíc byli po celé zemi testováni učitelé a policisté. Vláda před zahájením akce uváděla, že by za úspěch považovala šest milionů otestovaných. Rakousko má zhruba 8,9 milionu obyvatel.

Nákazu se při plošném testování podařilo odhalit u zhruba 2000 lidí. Plošné testování je podle ministra "perfektně" zorganizované, účast by ale mohla být vyšší. Každý, kdo se nechá otestovat, přispěje podle Anschobera k řešení koronavirové krize. V uplynulých dnech k účasti na testech opakovaně vyzýval i kancléř Sebastian Kurz.

Ministr zdravotnictví dnes zároveň připustil úvahy o finančních pobídkách. Rakouská média v posledních dnech spekulovala, že by lidé, kteří se nechají otestovat, mohli dostat až 50 eur. Pokud by tento příspěvek rakouská vláda skutečně schválila, vyplácel by se až v druhé vlně hromadného testování plánované v období po 8. lednu.

Za posledních 24 hodin přibylo v Rakousku 2932 případů infekce virem SARS-CoV-2. Anschober by chtěl, aby na konci příštího týdne byly počty nově nakažených denně menší než dva tisíce. Celkem se nákaza od počátku epidemie prokázala u více než 309.000 lidí. S covidem-19 v Rakousko zemřelo 4056 nakažených.