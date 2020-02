Razie proti extremistům v Německu. Chystali atentáty na politiky a muslimy

V centru vyšetřování německé generální prokuratury je pět konkrétních osob, uvedl dnes úřad se sídlem v Karlsruhe. Podle prvotního podezření se spolčili za účelem provádění atentátů na politiky, uchazeče o azyl a muslimy. Tato myšlenka však podle státního zastupitelství ještě nebyla blíže konkretizována.

Cílem plánů bylo podle zjištěných informací přivodit situaci podobnou občanské válce a "otřást a následně přemoci státní a společenský řád Spolkové republiky Německo".

Osm dalších osob spolkové státní zastupitelství podezírá z podpory organizace. Tito lidé údajně slíbili finanční podporu, opatření zbraní a podíl na budoucích útocích.

Počáteční podezření však nestačí na vydání zatykače a vzetí podezřelých do vyšetřovací vazby. Vyšetřovatelé ale smí doufat v to, že díky domovním prohlídkám získají více důkazů proti skupině, poznamenala DPA. Možné je i to, že se vyjádří samotní obvinění.

Organizace podle úřadů existuje od loňského září. Domovní prohlídky mají mimo jiné objasnit, zda si už podezřelí opatřili zbraně nebo "jiné předměty ke spáchání atentátu".

Podle informací televize ARD a rozhlasové stanice SWR jsou obviněnými muži ve věku od 20 do 50 let, kteří si prostřednictvím chatovací skupiny vyměňovali nápady na útoky a fotografie podomácku vyrobených zbraní. Na to byla upozorněna i německá kontrarozvědka.

Dnešní razie se konaly na 13 místech ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a Sasko-Anhaltsko, napsala DPA.