Revoluce v německé SPD? O předsednictví usiluje 17 lidí

Začátkem června se sotva po roce vzdala funkce předsedkyně SPD Andrea Nahlesová. Reagovala tak na propad strany ve volbách do Evropského parlamentu. O novém předsedovi či předsedech by mělo být jasno 26. října poté, co bude moci svůj hlas odevzdat všech 435.000 členů strany. Pokud v prvním kole nikdo nezíská nadpoloviční většinu, bude se hlasovat v kole druhém. Oficiálně budou nástupce či nástupci Nahlesové zvoleni na sjezdu na začátku prosince.

Termín pro podání přihlášek do stranického klání vypršel v neděli. Jedna ze tří úřadujících předsedů strany, Manuela Schwesigová, dnes oznámila, že se přihlásilo osm párů a jeden kandidát, který se chce o post předsedy SPD ucházet sám. Je jím bavorský poslanec Karl-Heinz Brunner, jemuž vadí, že je mezi uchazeči údajně příliš mnoho odpůrců pokračování vládní koalice SPD s konzervativní unií CDU/CSU, kterou vede kancléřka Angela Merkelová.

Favority klání jsou podle německého tisku ministr financí Olaf Scholz a Klara Geywitzová, která byla dosud braniborskou zemskou poslankyní, v nedělních regionálních volbách ale svůj mandát neobhájila. Oba jsou považováni za zastánce pokračování účasti SPD ve vládě.

Velkou šanci uspět mají podle médií také dolnosaský ministr vnitra Boris Pistorius a saská ministryně integrace Petra Köppingová či bývalý ministr financí Severního Porýní-Vestfálska Norbert Walter-Borjans a poslankyně Saskia Eskenová. Z výrazných tváří strany se o předsednictví uchází i někdejší kandidátka na prezidentku Gesine Schwanová spolu s místopředsedou SPD Ralfem Stegnerem či státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth, který se spojil s bývalou ministryní pro rodinu Severního Porýní-Vestfálska Christinou Kampmannovou.

Ve středu začne v Saarbrückenu na západě Německa první z 23 regionálních konferencí, na kterých se kandidáti představí členské základně i veřejnosti. Poslední konference se uskuteční 12. října v Mnichově.