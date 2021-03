Sasko prodloužilo karanténní nařízení, vstup z Česka je nadále omezen

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sasko dnes ve shodě s pokračující celoněmeckou karanténou prodloužilo vlastní nařízení, které přinejmenším do 28. března omezuje vstup do země z oblastí s koronavirovými mutacemi, tedy i z České republiky. Zemské nařízení žádné změny pro cesty z Česka nezavedlo, proto mohou za prací bez karantény dál dojíždět do Saska jen ti pendleři, kteří na základě výjimky a potvrzení okresních či městských úřadů již nyní takto hranice překračují.