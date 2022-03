Šéfové států EU řeší ceny energií, jednotní nejsou

"Chceme řešit sociální dopady cen elektřiny a plynu," řekl při příchodu na jednání šéf unijních vrcholných schůzek Charles Michel. Energie prudce zdražily loni v souvislosti s oživením po koronavirové krizi a s nedostatečnými zásobami plynu. Nyní se Evropa obává nového zdražování kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Lídři jsou však rozděleni v pohledu na to, co všechno by evropský blok mohl proti zdražování udělat společně. Premiéři Španělska či Řecka prosazují reformu energetického trhu či zastropování cen elektřiny. To však odmítají Německo, Nizozemsko a skandinávské státy, podle nichž trh funguje dobře a vyrovná se s tímto dočasným výkyvem cen. Diplomaté proto čekají dlouhou diskusi. Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) by v optimálním případě vznikl soubor společných opatření, ze kterých by si jednotlivé státy mohly vybírat to, co je pro ně výhodné. "Já nevěřím v regulaci trhu a v to, že by k tomu byli nuceni všichni, to by nebylo dlouhodobě výhodné," uvedl Fiala.

Lídři by podle návrhu závěrů měli podpořit plán, s nímž ve středu přišla Evropská komise a který nepočítá se zásahy do fungování trhu. Brusel chce proti vysokým cenám bojovat povinným plněním zásobníků před zimou na čtyři pětiny jejich kapacity či společnými nákupy plynu.