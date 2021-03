Slovensko asi získalo vakcínu Sputnik V. Rusko podle Kremlu nedokáže vyhovět všem

Slovenské úřady nákup Sputniku V zatím nepotvrdily, případné použití této vakcíny před její registrací unijní lékovou agenturou EMA dříve vyvolalo spory uvnitř vládní koalice. O dodávky zmíněných vakcín do Česka dříve požádal prezident Miloš Zeman svého ruského kolegu Vladimira Putina.

Nákup ruských vakcín ještě v únoru prosazoval slovenský premiér Igor Matovič, byť udělení souhlasu vlády k takovému kroku zablokovala nejmenší vládní strana Za lidi. Její šéfka a vicepremiérka Veronika Remišová se vyslovila pouze pro nákup vakcín registrovaných v EU a uvedla, že na použití neregistrované očkovací látky postačuje výjimka od ministra zdravotnictví. Sputnik V už dříve začalo z členských zemí EU používat Maďarsko.

Bývalý šéf slovenské sněmovny Andrej Danko, který se netají svým blízkým vztahem k Moskvě, Denníku N řekl, že Slovensko již podepsalo smlouvu o nákupu Sputniku V. Tvrdil také, že ohledně vakcín opakovaně jednal s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem.

Předseda slovenské vlády Matovič dříve obhajoval nákup Sputniku V špatnou epidemickou situací v zemi a tím, že podle průzkumu veřejného mínění by se v případě použití ruské vakcíny nechalo na pětimilionovém Slovensku očkovat o 300.000 obyvatel více. Premiér také tvrdil, že země by do letošního června mohla získat dva miliony vakcín Sputniku V.

Slovensko se podobně jako jiné členské země EU potýká s nedostatkem vakcín, v současnosti Bratislava používá jen očkovací látky s registrací od EMA. Dosud bylo v zemi pod Tatrami alespoň první dávkou očkováno přes 305.000 lidí, tedy více než pět procent populace.

O dodávky Sputniku V se zajímá také Česko. Prezident Zeman o ni po dohodě s premiérem Andrejem Babišem požádal šéfa Kremlu a podle víkendového zpravodajství televize CNN Prima News řekl, že ruská vakcína by mohla do Česka dorazit v nejbližší době.

Kreml: Rusko zatím nedokáže vyhovět všem žádostem o Sputnik V

Rusko sice reaguje na projevy zájmu ze zahraničí o dodání vakcíny proti covidu-19, ale objem výroby zatím neumožňuje vyjít všem vstříc. Dnes to podle ruské tiskové agentury TASS řekl ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na to, že český prezident Miloš Zeman požádal šéfa Kremlu Vladimira Putina o poskytnutí vakcíny ruské výroby Sputnik V České republice.

"Ruská strana velmi vnímavě reaguje na podobná oslovení, zodpovědně se staví k tomu, aby bylo co nejvíce vakcín dodáno do různých zemí, které mají s vakcínou problémy. Ale žádostí je tolik, že výrobní objem ze své podstaty neumožňuje vyhovět všem," citovala Peskova agentura TASS. Ruský mluvčí ale zároveň podotkl, že výrobní kapacity se týden od týdne zvyšují.

Zeman podle sobotního zpravodajství televize CNN Prima News sdělil, že po dohodě s premiérem Andrejem Babišem požádal dopisem svůj ruský protějšek o dodávku očkovací látky Sputnik V. "Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno, ale budeme samozřejmě potřebovat certifikaci," uvedl Zeman a připustil, že v případě Sputniku V by mu stačila certifikace českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Minulý týden se přitom nejvyšší čeští ústavní činitelé včetně Zemana na své úterní schůzce shodli, že vakcíny, kterými se bude v ČR proti covidu-19 očkovat, musejí projít schvalovacím procesem Evropské komise. Ruská vakcína zatím registraci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nemá. Česko v současné době očkuje schválenými vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, nemá ale k dispozici dostatek dávek na očkování všech zájemců.