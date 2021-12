Slovensko je proti poskytnutí záruk Rusku, které by vedly k vytvoření zón vlivu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Severoatlantická aliance či Evropská unie by podle šéfa slovenské diplomacie Ivana Korčoka neměly Rusku dávat přísliby, které by v souvislosti s řešením napětí u rusko-ukrajinských hranic vedly k vytváření nových zón vlivu. Korčok to dnes řekl novinářům v reakci na vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina, jenž požaduje mezinárodní jednání o právně závazných zárukách bránících rozšiřování NATO na východ či rozmístění aliančních zbraní na Ukrajině.