Slovensko neumožní vstup cizincům do země, zpřísní další opatření

O dnešních rozhodnutích krizového štábu novináře informovali dosluhující premiér Peter Pellegrini a ministryně vnitra Denisa Saková. Podle premiéra je země v souvislosti s koronavirem na začátku krize. Za dnešek Slovensko potvrdilo zatím šest nových případů nákazy, celkově tak má podle úřadů 16 infikovaných.

Kromě zmíněných opatření, která vstoupí v platnost postupně od pátku, budou o nadcházejícím víkendu na Slovensku uzavřena nákupní centra s výjimkou prodejen potravin, lékáren a drogerií. Úřady budou pro veřejnost otevřeny jen tři hodiny denně.

"Těmito opatřeními sledujeme pouze to, abychom co nejvíce oddálili větší šíření nákazy na Slovensku," řekl Pellegrini, který se dříve během dne dostal do křížku se svým pravděpodobným nástupem Igorem Matovičem. Šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, které vyhrálo únorové volby, tvrdil, že stát nemá plán postupu pro případ, že země zaznamená více nakažených.

"Přistoupíme k mnohem tvrdším kontrolám. (Dosavadní) zákazy nebyly dodržovány tak, jak jsme si představovali," řekla slovenská ministryně vnitra. Dodala, že od mobilních operátorů budou mít úřady informace o pobytu Slováků v cizině. Dříve úřady v souvislosti s koronavirem poslaly klientům slovenských mobilních operátorů, jež se nacházeli v zahraničí, krátkou SMS zprávu. Podle Pellegriniho šlo o 350.000 telefonních čísel.

Většina nakažených na Slovensku je z Bratislavy a okolí. Dva z hospitalizovaných se nacházejí na jednotce intenzivní péče, nejsou ale napojeni na umělou plicní ventilaci. V uplynulých dnech samospráva i asociace menších nemocnic kritizovaly stát kvůli nedostatku ochranných pomůcek. Ty by měly být podle Pellegriniho distribuovány v příštích dnech.

Do povinné domácí karantény budou muset nově nastoupit všichni Slováci, kteří se vrátí do země ze zahraničí. Dosud karanténa platila jen při návratu ze čtyř zemí včetně Itálie. Podle odhadu Sakové by se do vlasti mohlo vrátit v příštím období na 20.000 Slováků.

Již dříve Slovensko zakázalo návštěvy v nemocnicích, které také postupně odkládají plánované operace. V zemi v souvislosti se šířením koronaviru platí mimořádná situace, která umožňuje úřadům vynutit si přednostní odkoupení potřebného materiálu od slovenských firem.

Nezávislá slovenská rozpočtová rada informovala, že exportně orientovaná slovenská ekonomika letos i kvůli koronavirové nákaze nemusí zaznamenat růst a že vyloučit nelze ani pokles jejího výkonu. Velké podniky dříve informovaly, že k omezení výroby nebudou muset přistoupit v případě, že zaznamenají výpadek nanejvýš desetiny pracovníků.