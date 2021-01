Slovensko přitvrdilo. Do práce, na poštu, do banky či na procházku jen s testem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na Slovensku ode dneška platí v souvislosti s koronavirovou krizí přísnější zákaz vycházení. Potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus je nově až na výjimky potřeba také pro cesty do práce či do přírody. Výrazné omezení volného pohybu osob bude podle dřívějšího rozhodnutí vlády platit prozatím do 7. února. Opatření se vztahuje i na cizince. Čeští turisté již od loňského září zpravidla potřebují při cestách na Slovensko test na koronavirus, pokud se chtějí po příjezdu vyhnout karanténě.