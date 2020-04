Slovenský premiér Matovič navrhne omezení volného pohybu i na Velikonoce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenský premiér Igor Matovič dnes oznámil, že kvůli pandemii choroby covid-19 v pondělí navrhne vládě schválit omezení volného pohybu osob od 8. do 13. dubna, tedy i na období velikonočních svátků. Výjimkou by měly být například cesty do zaměstnání a obdobných činností, k nákupům či k návštěvě lékaře.