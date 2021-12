Slovenský úřad chce trestat šíření hoaxů až vězením

Úřad navrhl doplnit do trestního zákona nový skutek, na jehož základě by bylo trestné vytvářet i šířit nepravdivé informace, které by mohly znepokojit obyvatelstvo nebo ovlivnit jeho rozhodování o závažných společenských otázkách. Za to by viníkům při úmyslném jednání hrozilo například za nyní vyhlášeného nouzového stavu až desetileté vězení.

Podle ministerstva je cílem nové úpravy reagovat na stoupající počet nepravdivých informací zejména v souvislosti s epidemií covidu-19. Například policie pravidelně upozorňuje na takzvané hoaxy například o vakcínách proti covidu-19.

Proti návrhu trestat šíření dezinformací se už postavili někteří vládní politici. Připomenuli stávající svobodu slova. Šéfka nejmenší vládní strany Za lidi Veronika Remišová trestání za názor, byť nepravdivý, přirovnala k praktikám komunistické totality.

Podle generálního prokurátora Maroše Žilinky je předloha ve zmíněné záležitosti odborně nenáležitá a neodpovídá stavu společnosti. Známý soudce bratislavského krajského soudu Peter Šamko, který se jako jeden z mála soudců na Slovensku pravidelně vyjadřuje k citlivým kauzám či k soudnictví, označil návrh za pokus o zavedení cenzury. Nevládní organizace Transparency International Slovensko zase vyslovila obavy z možného zneužívání chystané právní úpravy.

Navrhované trestání šíření hoaxů je součástí širší novely trestního zákona, která kromě jiného předpokládá úpravy trestních sazeb za vícero stávajících trestných činů či zmírnění trestů pro konzumenty drog. Někteří představitelé slovenské vládní koalice se už dříve postavili proti tomu, aby země zmírňovala tresty za přechovávání drog, kromě marihuany, pro osobní potřebu.