Slovinsko zahájilo předsednictví výpady vůči Evropské komisi

"Možná po tom všem, co jsem včera (ve čtvrtek) slyšel, bych mohl nazvat jistou osobu prasetem, které sedí vysoko v evropské byrokracii," řekl dnes Hojs novinářům. Reagoval na čtvrteční incident při slavnostním zahájení slovinského předsednictví, kdy místopředseda komise Frans Timmermans odmítl zapózovat na společné fotografii se slovinským premiérem Janšou.

Ten před tím členům komise ukázal fotografii, na které byli společně dva slovinští soudci a dva socialističtí europoslanci. Janša snímek označil za důkaz, že slovinská justice není nestranná, Timmermans naopak za nepřijatelný útok a pomluvu.

Hojs v následném tweetu vysvětlil, že "prasetem" neměl na mysli Timmermanse. "Soustřeďme se teď raději na slovinské předsednictví v EU," dodal.

@ZerjavicDelo I did not have @TimmermansEU in mind when answering to the question. Let’s rather focus to the @EU2021SI now.