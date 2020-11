Španělský král Felipe VI. musel do izolace, byl v kontaktu s nakaženým koronavirem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Španělský král Felipe VI. odešel do izolace poté, co se v neděli dostal do blízkého kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. Informují o tom dnes španělská média. Izolace má trvat deset dní, král se nechá na koronavirus otestovat. Španělsko je po Francii druhou zemí Evropské unie v počtu nakažených od začátku epidemie, šíření nákazy v zemi ale zpomaluje.