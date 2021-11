Státy EU by měly dostat 20. prosince vakcíny proti covidu pro děti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státy Evropské unie od 20. prosince začnou dostávat vakcíny pro děti proti nemoci covid-19. Dnes to na tiskové konferenci řekl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Dostupná bude zatím očkovací látka pro děti od pěti do jedenácti let od farmaceutických firem Pfizer a BioNTech, kterou Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) pro tuto věkovou skupinu aktuálně posuzuje. Spahn již dříve uvedl, že souhlas EMA se očekává. Dnes uvedl, že by se tak mělo stát koncem tohoto týdne.