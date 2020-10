Státy EU sjednotí jen covidové semafory, pravidla pro testy a karanténu se budou lišit

Členské země by podle schválených doporučení měly omezení přijímat "vyváženě a nediskriminovat" obyvatele žádných dalších států bloku.

Brusel vyzývá k lepší koordinaci cestovních zákazů a omezení již od jara ve snaze co nejlépe ochránit svobodu pohybu zaručenou unijním právem. Komise přišla s návrhem na sjednocení barevných "semaforů" i pravidel pro testy a karantény v září. V době rychle se šířící druhé vlny nákazy podpořili částečnou koordinaci pravidel i lídři unijních zemí na summitu začátkem měsíce.

