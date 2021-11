U Kréty zachránila pobřežní stráž 68 migrantů, jeden člověk se utopil

Pobřežní stráž neuvedla, jaké národnosti migranti jsou, ani odkud a kam měli namířeno.

Řecko bylo během migrační krize v roce 2015 pro utečence hlavní branou do Evropy, tehdy po moři připlouvalo každý měsíc i přes 100.000 lidí. V posledních letech se ale počty běženců výrazně snížily a migranti více využívají trasy směrem do Itálie nebo do Španělska.

Po moři letos do Řecka připlulo asi 3500 lidí, zatímco do Itálie se takto dostalo téměř 60.000 lidí a do Španělska asi 35.000, vyplývá z dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Počet migrantů v uprchlických táborech v Řecku letos klesl o polovinu ve srovnání s loňským rokem, uvedlo řecké ministerstvo vnitra.