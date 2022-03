Ukrajinští ministři se ve Varšavě sešli s protějšky z USA a Bidenem

"Diskutujeme o aktuálních otázkách a spolupráci v politickém a obranném ohledu mezi Ukrajinou a Spojenými státy," komentoval Reznikov fotografii na sociální síti. Ta vedle jeho samého zachycuje mimo jiné ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kulebu, jeho americký protějšek Antonyho Blinkena a amerického ministra obrany Lloyda Austina.

Reznikov uvedl, že detailněji bude o schůzce informovat později. Co se týče Bidena, jednalo se podle AFP o jeho první setkání s vysokými ukrajinskými představiteli od počátku ruské invaze. Dvojice ukrajinských ministrů se později zúčastní Bidenova projevu ve Varšavě, uvedl Reznikov na twitteru.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1