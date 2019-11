Výzkumníci z Pew Research Center do své studie zahrnuli údaje z osmadvaceti zemí Evropské unie včetně Česka a také čtyř zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO; Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). V EU na počátku letošního roku žilo přes 513 milionů obyvatel, v zemích ESVO dalších více než 14 milionů.

About half of the UK’s unauthorized immigrants were from Asian countries while one-in-five were from sub-Saharan African countries and about one-in-ten were from Middle East-North Africa countries. https://t.co/NEblD0Ugcb