V Itálii začal největší soud s mafií za několik desetiletí. Má trvat déle než dva roky

V procesu, který podle BBC potrvá déle než dva roky, vystoupí na 600 obhájců a desítky svědků, včetně členů mafie, kteří se rozhodli spolupracovat s justicí.

Proces se koná v průmyslové zóně města Lamezia Terme v budově s podzemní soudní síní, která byla speciálně postavená pro tento účel. Kromě zvýšené ostrahy a dvou bezpečnostních okruhů je tam vytvořena také speciální místnost pro testování na koronavirus se 118 zaměstnanci. Procesu se účastní desítky novinářů, domácích i zahraničních.

Seznam obžalovaných byl při předběžném slyšení podle agentury AFP čten více než tři hodiny, kromě členů mafie zahrnuje i politiky, policisty a státní zaměstnance. Nejvýše postavený k mafiánském klanu souzeným v tomto procesu je boss Luigi Mancuso (66), přezdívaný Strýc, který už dříve strávil 19 let ve vězení. Další souzení mafiáni jsou známí pod přezdívkami Vlk, Fatty či Blondie.

Celkový počet obžalovaných v této kauze převýší čtyři sta, když se započte devět desítek obviněných, kteří budou souzeni ve zrychleném řízení. To má začít koncem ledna. Je mezi nimi i právník Giancarlo Pittelli, který byl v letech 2006 až 2008 senátorem za stranou Silvia Berlusconiho Forza Italia. Pitteli odmítá, že by s 'Ndranghetou spolupracoval.

Většina z obžalovaných byl zadržena v prosinci 2019 při raziích v Itálii, Německu, Švýcarsku a Bulharsku.

"Dnešní proces není jen cihlou ve zdi proti mafii, ale je důležitý i pochopení toho, jak se 'Ndrangheta vyvíjela od vydírání či lichvy k rozsáhlým vazbám na státní správu," řekl dnes novinářům před zahájením procesu jeho hlavní žalobce Nicola Gratteri (62). Ten zasvětlil boji proti mafii více než tři desetiletí a po tu dobu žil pod policejní ochranou. "Více než dvacet let jsem nebyl v restauraci ani v kině, jím v kanceláři, můj dům je v podstatě bunkr, ale mám dobrý tým bodyguardů," popsal Gratteri novinářům.

"Tento proces ukazuje, jak hluboko je 'Ndrangheta zakořeněna ve společnosti," řekl AFP profesor oxfordské univerzity Federico Varese, podle něhož ale ani tento proces konec této mafie neznamená. "Můžete je zavřít do vězení, ale pokud neodstraníte příčiny jejich existence, budou fungovat dál," připomněl Varese, že mafie v posledních dekádách provozuje i kantýny, úklid, svoz odpadu či pohřební služby.

Mafie 'Ndrangheta, která se zrodila v 19. století v jihoitalské Kalábrii, je od konce devadesátých let 20. století nejmocnějším zločinným syndikátem v Itálii. Kontroluje značnou část obchodu zejména s kokainem mezi Evropou a Jižní Amerikou.

