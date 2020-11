V Paříži začne soud se Sarkozym, čelí obžalobě z korupce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Francii v pondělí stanou před soudem bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy, významný pařížský právník Thierry Herzog a někdejší soudce Gilbert Azibert. Všichni tři čelí obžalobě z korupce a obchodování s vlivem, druzí dva jmenovaní také z porušení profesního tajemství. Hrozí jim trest deset let odnětí svobody a pokuta jeden milion eur (26,3 milionu Kč). Líčení by mělo trvat do 10. prosince.