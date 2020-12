Vánoce v éře koronaviru: Státy udělují výjimky z restrikcí, experti mají obavy z 3. vlny pandemie

Kvůli výraznému nárůstu počtu nakažených zpřísnilo v úterý Nizozemsko na pět týdnů opatření proti šíření koronaviru. Poprvé od počátku epidemie se uzavřely i obchody vyjma těch s nezbytným zbožím. Premiér Mark Rutte oznámil, že výjimky budou platit během tří vánočních svátků: místo dvou budou moci na návštěvu přijít tři dospělí. Zrušené budou letos například i půlnoční mše.

Po Nizozemsku ve středu zavedlo plošnou uzávěru také Německo. Zavřely se i školy, které nechávali Němci dosud otevřené. Konec celostátní karantény je naplánován na 10. ledna, není ale vyloučeno, že se prodlouží. Ve vánočním období od 24. do 26. prosince bude povoleno si pozvat čtyři příbuzné z jiných domácností a jejich děti.

Ode dneška se bude postupně zavírat také Dánsko. Uprostřed období vánočních nákupů se zavřou nejdřív velká obchodní centra a od 25. prosince i menší obchody. Přísná uzávěra bude platit až do 3. ledna.

Zpřísnění opatření se přes Vánoce chystá také na jihu Evropy. Italský premiér Giuseppe Conte by chtěl od 24. prosince do 6. ledna celou zemi přesunout do červené kategorie, která přináší částečnou uzávěru. Zavřené by byly obchody i restaurace, omezená volnost pohybu.

Ve Španělsku budou od 23. prosince do 6. ledna povolené cesty mezi jednotlivými regiony za účelem návštěvy rodiny a známých. O Vánocích a na Silvestra se bude moci sejít až deset lidí. Premiér Pedro Sánchez ale ve středu varoval, že by se v případě zhoršení epidemické situace mohla opatření do konce roku ještě zpřísnit.

V Anglii se lidé od počátku prosince řídí třístupňovým systémem opatření. Do nejhorší kategorie se ve středu dostaly Londýn a část jeho okolí. Bitský premiér Boris Johnson se rozhodl vsadit místo zpřísnění na osobní zodpovědnost občanů. Mezi 23. a 27. prosincem se tak navzdory varování odborníků opatření uvolní. "Nechceme Vánoce zakázat, nechce Vánoce zrušit. To by bylo nelidské," uvedl Johnson. Ministr pro bydlení Robert Jenrick nicméně vyzval, aby lidé zvážili, zda setkání s příbuznými a známými nepřeložit z Vánoc na Velikonoce.

Ve Francii se v úterý začala přísná opatření uvolňovat, řada omezení ale bude platit přinejmenším do 7. ledna. Také zdejší politici varují před rizikem šíření nákazy u vánočního stolu. Premiér Jean Castex například vyzval rodiče, aby své děti už dnes a v pátek neposílaly do školy, pokud chtějí Vánoce strávit s osobami ze zranitelných skupin, například prarodiči. Výjimka z restrikcí bude platit o Vánocích, ale nikoli na Silvestra, kdy bude v platnosti noční zákaz vycházení.

Rakousko ukončilo 7. prosince plošnou uzávěru, dál ale platí přísná opatření, která se uvolní jen na Štědrý den a Boží hod. Na svatého Štěpána už budou omezení zase platit. Jak budou letos v Rakousku vypadat silvestrovské oslavy, zatím jasné není. Už dříve vláda kancléře Sebastiana Kurze rozhodla, že otevře od 24. prosince lyžařská střediska. Kvůli řadě opatření včetně karantény pro lidi přijíždějící ze zahraničí a zavřených hotelů, ale budou moci na svah prakticky jen lidé z bezprostředního okolí.

Alpská lyžařská střediska zůstanou letos přes Vánoce většinou zavřená. Výjimkou bude kromě Rakouska i Švýcarsko, které se nebrání ani příjezdu zahraničních turistů. Místní vláda žádná přísná opatření před Vánoci nezavedla a to i kvůli nesouhlasu kantonů. Čelí za to kritice zdravotníků.

K zemím, které se rozhodly před Vánoci výrazně zpřísnit restrikce, patří i Slovensko. Od soboty zavede zákaz vycházení, uzavřena bude i většina prodejen. Na Vánoce se budou moci členové jedné domácnosti setkat pouze s jednou jinou domácností. Nová opatření budou prozatím platit do 29. prosince, počítá se ale s jejich prodloužením.

K zodpovědnosti o Vánocích vyzval občany také polský premiér Mateusz Morawiecki. Svátky by podle něj měli lidé strávit doma s nejbližšími. Maďarsko ponechá v platnosti dosavadní omezení, včetně zákazu nočního vycházení, až do 11. ledna. Výjimku ze zákazu vycházení by mohl dostat Štědrý večer, ale o tom se podle premiéra Viktora Orbána nerozhodne dříve než 21. prosince. Pro silvestrovský večer se s žádnou výjimkou nepočítá.

Konec roku se zřejmě v mnoha evropských zemích ponese i ve znamení očkování. Už v pondělí by mohla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválit k nouzovému použití vakcínu proti covidu-19 společností Pfizer a BioNTech. Zbývat bude již jen schválení Evropskou komisí, které by mělo přijít do několika dní. Očkovat by se tak mohlo v EU začít už po vánočních svátcích.