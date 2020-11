Většina dětí se podle německé studie covidem nakazí mimo školu

Hamburský školský úřad uvedl, že 78 procent z 375 dětí, které se nakazily mezi letními a podzimními prázdninami, vir chytilo mimo školu. U dětí mladších 12 let přitom byla pravděpodobnost nakažení poloviční ve srovnání se staršími školáky.

Mnoho škol zaznamenalo pouze jednu nákazu v ročníku během deseti dní. Podle místních úřadů je tak nepravděpodobné, že dotyčný student infekci přenesl i na spolužáky. Většina dětí se nakazila doma, na oslavách nebo na jiných soukromých setkáních.

Ze 472 škol v Hamburku nákazu evidovalo 171 zařízení, ale jen 23 škol ji zaznamenalo u více žáků.

Německo 2. listopadu zavedlo částečnou měsíční karanténu spočívající například v uzavření barů a restaurací. Školy a obchody však zůstaly otevřené.

Některé německé spolkové země tento týden odmítly volání kancléřky Angely Merkelové po zpřísnění pravidel, včetně povinného nošení roušek ve školách či omezení velikosti tříd. Šéf německého Institutu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler dnes řekl, že v současnosti je na německých školách přibližně 475 ohnisek nákazy.

Celková situace je v Německu lepší než u mnoha sousedů. RKI dnes hlásil 22.609 nově nakažených a 251 dalších úmrtí. Dohromady se tak koronavirem v Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, nakazilo 855.916 lidí a 13.370 z nich zemřelo.

Na rozdíl od Německa Česká republika na podzim přistoupila k uzavření všech stupňů škol a nyní vláda velmi opatrně vrací žáky do školních lavic. Tento týden se mohly do tříd vrátit alespoň žáci prvních a druhých tříd a od příštího týdne se učebny otevřou také po studenty posledních ročníků středních škol. Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu, oznámil dnes ministr školství Robert Plaga.