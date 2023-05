Everest má první oběti této sezóny, zemřeli Číňan a Indka

První obětí je podle médií čínský horolezec, který podle zástupců společnosti 8K Expeditions company zemřel v tzv. zóně smrti, která se nachází nad hranicí 8 tisíc metrů nad mořem. Vrchol Mount Everestu je ve výšce 8849 metrů. Zatím není známo, co se přesně stalo.

Na nejvyšší hoře světa zemřela i devětapadesátiletá Indka Suzanne Leopoldina Jesus, která onemocněla a byla převezena nejprve do základního tábora a poté do městečka Lukla, kde zemřela. Její tělo už bylo převezeno do nemocnice v Káthmándú.