Aktivisté ve Švýcarsku vyrazili na "pohřeb" ledovce Pizol, mizí před očima

Aktivisté několika nevládních organizací vyrazili od Pizolské chaty na asi pětikilometrovou túru, kterou chtějí upozornit na skutečnost, že alpským ledovcům hrozí zánik. Odborná komise akademie věd v Bernu loni zveřejnila zprávu, podle které mezi lety 2008 a 2018 ztratily švýcarské ledovce pětinu svého objemu.

Pořadatelé dnešního "pohřebního pochodu" vyzvali jeho účastníky, aby přišli v černém. U ledovce, který leží ve výšce 2700 metrů nad mořem, je na programu proslov glaciologa a duchovního. Na památku zanikajícího ledovce také zazní smuteční troubení na alpské rohy.

